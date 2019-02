Große Straße mit Kurve

Hartmut Wallin will bei Sanierung die Schulkastanien erhalten

+ Nach der Sanierung der Großen Straße, soll die Fahrbahn nach Wallins Plänen nach rechts verschwenkt werden, damit die Kastanien (l.) erhalten bleiben. Foto: Wieters

Visselhövede - VON JENS WIETERS. Hartmut Wallin liegen die Kastanien, die der Visselhöveder Grundschule ihren Namen gaben, sehr am Herzen. „Und genau darum möchte ich, dass der Ausbau der Landesstraße 171, die in dem Bereich Große Straße heißt, zwischen der Kurzen Straße und der Fußgängerampel um einen knappen Meter in Richtung Osten verschwenkt wird“, sagt der Schwitscher, der für die Grünen im Visselhöveder Stadtrat sitzt. Die Straßenverkehrsbehörde in Verden ist nämlich zurzeit an den Vorplanungen für die Sanierung der maroden Landesstraße von Visselhövede bis nach Neuenkirchen im Heidekreis. 2021 ist als grobes Ziel für den Baubeginn anvisiert.