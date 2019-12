Der Größte trägt den Stern

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. „Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind“, heißt es im Weihnachtslied. Auch die Visselhöveder Sternsinger sind wieder unterwegs. „Diesmal werden unsere drei Heiligen Könige und ihr Gefolge am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Januar, in die Häuser kommen“, verrät Ute Schwiebert, die mit Erika Drotschmann die Schar mit dem Kirchenbus zu den Terminen fährt.

Das erste Mal dabei ist der 16-jährige Jona Bruns, der aufgrund seiner Körpergröße gleich als Sternträger engagiert wurde. „Sophie Schwiebert und Anna Windels hatten mir von dem Projekt und dem Personalmangel erzählt“, berichtet der Visselhöveder während der Generalprobe schmunzelnd. „Aber auch der Sinn und Zweck etwas Gutes zu tun, steckt dahinter“, versichert Bruns, der eifrig Werbung für das Projekt macht, das unter dem Motto „Frieden! – Im Libanon und weltweit“ steht.

Für Sophia Schwiebert, die am längsten der Gruppe treu ist und in diesem Jahr eigentlich nicht mehr dabei sein wollte, ist Jona ein Grund weiter zu machen. „Der Rücktritt vom Rücktritt“, erklärt ihre Mutter Ute Schwiebert lachend. „Und wenn ich den Führerschein in zwei Jahren habe, werde ich auch den Kirchenbus fahren“, versichert die 16-Jährige. Auch ihr Bruder Vincent ist zum wiederholten Mal dabei, ebenso Anna Windels und Laurenz Schobbe. Mit ihrem Spruch „Zuletzt, so ist es Brauch und Sitte, trete ich hervor mit einer Bitte. Öffnet euer Herz und Hände und gebt uns eine gute Spende“, ist auch Jule Koch dabei. Als Jüngste wird sie mit ihrem zauberhaften Lächeln zum Schluss um Spenden bitten.

Zu den Sternsingern gehören die Heiligen Drei Könige – Kaspar, Melchior und Balthasar – der Sternträger und das Kind mit der Spendendose. Sie werden den Segen in die Häuser bringen und mit geweihter Kreide „20*C+M+B*20“ – Christus mansionem benedicat (Christus segne dieses Haus 2020) an die Türen und Türrahmen schreiben, oder auf Wunsch den Aufkleber anbringen. Die Könige werden am Heiligen Abend um 16.30 Uhr in der Heiligen Messe, in der Visselhöveder Herz-Jesu-Kirche ausgesendet. Telefonische Anmeldungen sind wieder bei Erika Drotschmann unter der Nummer 04262 / 4143 (Anrufbeantworter) möglich.