Grenzstraße ist zu eng: Schulbusse haben Probleme

Visselhövede - Von Jens Wieters. Zu eng, eine schlechte Fahrbahn und Bäume, die in den Straßenverlauf ragen: Vor Ort und aus erster Hand hat der Visselhöveder Ausschuss für Grünanlagen, Umwelt und Energie erfahren, warum es auf der Grenzstraße für Busfahrer nicht ganz so einfach ist, die Kinder zügig morgens zur Schule oder mittags nach Hause zu bringen.

Denn während einer Ortsbesichtigung fuhr gerade ein Schulbus an der Bushaltestelle vorbei, dessen Fahrer dem Ausschussvorsitzenden Charly Carstens (CDU) mal ordentlich seine Meinung von den Verkehrsverhältnissen mitteilte. „Da habe ich erst einmal mein Fett weggekriegt“, so Carstens nach der Standpauke.

Jetzt wird das Bauamt der Visselhöveder Verwaltung prüfen, wie man den Zustand der Straße ändern kann. „Denn eine Verlegung an die Verdener Straße kommt nicht infrage. Dort ist zu viel Verkehr und das wäre für die Kinder zu gefährlich“, waren sich die Ausschüssler einig.

Nun wird ermittelt, was eine Befestigung des Seitenraums des besonders in Mitleidenschaft gezogenen Mittelstücks der Grenzstraße zwischen den Einmündungen Hasenwinkel und Weberlohstraße mit Gittersteinen kostet. Parallel dazu wird auch geprüft, ob sich in dem Bereich eine Komplettsanierung der Fahrbahn lohnt.

Vor allem die Breite der Straße ist nach Auskunft des Busunternehmens ein großes Problem. Zwischen der Weberlohstraße und der Nindorfer Straße misst die Grenzstraße nämlich nur drei Meter. Zudem wachsen Bäume dicht am Straßenrand und auf der anderen Fahrbahnseite verläuft ein Graben.

„Beim täglichen Busverkehr, besonders bei Begegnungen, gibt es große Schwierigkeiten“, hatte der Unternehmer dem Rathaus mitgeteilt. So sei es an den Bussen schon zu einigen Schäden gekommen.

Als erste Maßnahme müssen nun vier Birken fallen, deren Stämme in den Straßenraum hineinragen. „Dafür pflanzen wir aber acht neue Bäume in der Gemarkung Nindorf“, so Carstens, der neben dem Ausschussvorsitz auch das Amt des Nindorfer Ortsbürgermeisters bekleidet, denn die Grenzstraße gehört zum Nindorfer Ortsgebiet.