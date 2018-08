Kinderträume auf der Bühne

+ © Kirchfeld Die 25 Kinder und Jugendlichen haben innerhalb von einer Woche ihr eigenes Theaterstück entwickelt. © Kirchfeld

Hütthof - Von Angela Kirchfeld. Einmal ein Minister sein, einmal ein Maschinist oder der Chef einer großen Spedition, den ganzen Tag mit Geocaching verbringen oder sich auf dem Schrottplatz herumtreiben. Alles ist im Theater Metronom in Hütthof möglich, dort sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und dort zeigen die jungen Darsteller am Samstag ihre kreativen Ideen. Das Interesse daran ist so hoch, dass die einzige Aufführung bereits ausverkauft ist.