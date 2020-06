Gottesdienst mit Taufe von oben

Kirchengemeinde feiert Johannisfest an der neu gestalteten Visselquelle

Pastorin Karin Klement hält die Predigt.

Visselhövede – Pünktlich zum St.-Johannis-Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr an der neu gestalteten Visselquelle setzte auch der Regen ein. So machte der Taufpatron seinem Namen alle Ehre. Daher schützten sich die zahlreichen Teilnehmer, die sich auf dem großen Gelände eingefunden hatten, mit bunten Regenschirmen, und der Gottesdienst mit Pastorin Karin Klement begann mit dem Lied „Nun steht in Laub und Blüte“.