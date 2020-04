Kirchengemeinden gehen zu Ostern neue Wege

Visselhövede – Die Stellprobe für Karfreitag ist geglückt, Pastorin Karin Klement ist zufrieden. Denn zu Zeiten von Corona müssen auch die Kirchengemeinden neue Wege gehen, um die Gläubigen zu erreichen – vor allem dann, wenn ein großes kirchliches Fest unmittelbar vor der Tür steht. Wie jetzt eben Ostern. Und für diese Tage hat sich Klement für die St.-Johannis-Kirche in Visselhövede und die St.-Nikolaus-Kapelle in Wittorf etwas ganz Besonderes ausgedacht: „In der Karwoche und am Osterfest kommen unsere Kirchen nämlich zu den Menschen und nicht andersherum.“

Das geschehe mit Musik, Glockengeläut und natürlich, mit Blick auf die Krise, mit hoffnungsvollen Worten. „Denn niemand soll vergessen werden. Für alle gilt Gottes Segen, der seinen Weg zu den Menschen findet“, betont die Pastorin, die auch als Notfallseelsorgerin aktiv ist.

Und die Verantwortlichen haben sich in den vergangenen Wochen viele kreative Gedanken gemacht, wie man Ostern trotz weitgehender Kontaktsperre und geschlossenen Kirchen den Menschen näher bringen kann.

„Die Entwicklung dieser Ideen hat auch sehr viel Spaß gemacht und die Gemeinde noch ein wenig enger zusammenrücken lassen. Ein positives und hoffnungsvolles Signal in dieser Zeit“, so Klement. Herausgekommen ist dabei ein bunter Strauß von Aktionen und Angeboten. So haben die Jüngsten der Gemeinde einen Ostergruß mit Geschichten und Bastelangeboten vom Team der Kinderkirche bekommen. In den Seniorenheimen der Stadt wurden Andachten zu Passion und Ostern als Briefe zum Vorlesen abgegeben.

Die Pastorin berichtet: „Außerdem läuten die Glocken in St.-Johannis Visselhövede und St.-Nikolaus Wittorf jeden Tag in der Karwoche um 18 Uhr. Sie rufen Menschen zum miteinander Beten auf. Wer den ,Vater-unser-Text‘ oder weitere Gebete sucht, findet sie in den Andachten zum Mitnehmen an den Kirchentüren oder in den Sozialen Medien Facebook und Instagram, in denen wir auch aktiv sind.“ Karfreitag um exakt 15 Uhr erinnert die Sterbeglocke an die Todesstunde des gekreuzigten Jesus. „Wer in dieser stillen Zeit an unseren Kirchen vorbeikommt, sieht dort ein schwarzes Tuch über den Türen hängen. Weiße Kärtchen bieten Platz, um eigene Klagen aufzuschreiben oder all das Schlimme, was wir augenblicklich in unserer Welt wahrnehmen“, animiert Klement, von der Aktion Gebrauch zu machen.

+ Die Utensilien stehen bereit. Natürlich gehört auch ein Desinfektionsmittel dazu. © Wieters

Auf einem kleinen Tisch liegen die Kärtchen und Anstecknadeln bereit. Und natürlich auch verschiedenfarbige Stifte. Die können übrigens mit einem vorhandenen Desinfektionsmittel virenfrei gemacht werden. „Es wäre aber gut, eigene Stifte dafür mitzubringen. Mit Stecknadeln lassen sich die Kärtchen an dem schwarzen Tuch befestigen“, beschreibt Klement das Prozedere, das aber Karfreitag auch deutlich sichtbar ebenfalls an der Kirchenmauer angebracht ist. „Die Klagen und Sorgen, aber auch Hoffnungen und Wünsche werden am Ostersonntag in die Fürbitten mit aufgenommen. Wer nicht ohne ein Trostwort weitergehen will, kann sich auch gern ein Segenswort auf den roten Karten mitnehmen“, so Klement.

Am Ostersonntag ab 10 Uhr gibt es dann ein „Abendmahl zum Mitnehmen“ an der Kirchen- und Kapellentür. „Wer möchte, feiert daheim allein, zu zweit oder mit der Familie die Freude an der Auferstehung und die Hoffnung auf das neue Leben. Das kleine Rosinenbrötchen in der Andachtstüte bringt die Elemente von Brot und Wein zusammen; die gesprochenen Worte erinnern, was uns Christen verbindet.“ Gegen 10.15 Uhr lassen Bläser der Musikgruppen der Kirchengemeinden Zuhause mit Posaune, Trompete und anderen Instrumenten das Lied „Christ ist erstanden“ durch Fenster, offene Türen, über Balkone, auf Terrassen und im Garten laut ertönen.

„Es mal ein ganz anderes Ostern, aber auch eins, das für ein Miteinander steht“, sagt Klement, die nicht in Erfahrung bringen konnte, ob es eine vergleichbare Situation schon mal gegeben hat, in der keine Gottesdienste stattfanden. „Vielleicht im Krieg oder zu Zeiten der Pest“, vermutet die Pastorin.