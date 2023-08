Hainhorster Gleitschirmflieger in Nöten

Von: Jens Wieters

Viel Platz ist für den Start nicht nötig. Auch Tandemflüge sind beim Club möglich. © Aki

25 Jahre sind die Piloten des Gleitsegelclubs-Weser auf der Wiese zwischen Lüdingen und Wittorf zu bewundern. Jetzt suchen sie ein neues Gelände in der Nähe.

Hainhorst – Autofahrer halten an, Radfahrer wundern sich: Denn die knallbunten Gleitschirme unter einem blauen Himmel kennen sie sonst nur aus dem Fernsehen oder von Gebirgszügen. Aber auch hoch über einer Wiese zwischen Lüdingen und Wittorf sind die rund 60 aktiven Piloten des gemeinnützigen Gleitsegelclubs-Weser (GSC) zu bewundern. Doch jetzt sind düstere Wolken am Vereinshimmel aufgezogen, denn der Club kann einen Teil seines Fluggeländes in Nord-Süd-Richtung aus vertraglichen Gründen nicht mehr nutzen. Lediglich die andere Piste in Ost-West-Richtung steht den Gleitschirmfliegern dann noch zur Verfügung. „Darum suchen wir dringend ein neues Gelände in Nord-Süd-Richtung“, sagt Vorsitzender Helmut Giesen, ein Gleitschirmpilot der ersten Stunde auf dem Gelände.



Anspruchsvoll sind die Piloten und ihre rund 35 Fördermitglieder nicht. Es könnte bestenfalls eine Grünfläche oder eine Wiese sein, aber auch ein Feldweg oder ein Acker. Allerdings sollten größere Hindernisse wie Windräder, hohe Bäume oder Strommasten in einem Abstand von rund 500 Metern stehen.“



„Wir brauchen in etwa eine Länge von 1 000 Metern. Das Gelände könnte gleichzeitig sowohl als Fluggelände als auch als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden, an der sich der Verein finanziell beteiligt“, erläutert Giesen.



Denn es liegt in der Natur der Gleitschirmflieger, dass sie nur zwei kleine Standorte brauchen. Einen, an dem die Winde steht, mit der die Piloten an einem Seil in etwa 500 Meter Höhe gezogen werden, und einen Standort, wo sie starten und landen. „Die 1 000 Meter brauchen wir nur, um mit unserem kleinen Motorrad das Schleppseil wieder zum Startplatz zu transportieren“, erläutert der 80-Jährige.



Weitere Dinge seien auf dem Gelände nicht nötig. Es wird kein Strom gebraucht, weil die Winde mit einem Benzinmotor angetrieben wird, der auf einem kleinen Lkw-Fahrgestell montiert ist. Auch ein Wasseranschluss sei überflüssig und gebaut werde auch nichts. „Wir brauchen nur die Fläche, und wenn es hochkommt und das Wetter immer mitspielt, sind wir maximal an 40 Flugtagen im Jahr in der Region.“ Das reduziere sich bei einer möglichen neuen Fläche noch um die Tage, an denen der Wind nicht aus Nord oder Süd wehe. Denn die Gleitschirme müssten ähnlich wie Flugzeuge immer gegen den Wind starten und auch landen.



GSC-Vorsitzender Helmut Giesen in der kleinen Werkstatt in Hainhorst, in der die Winde (r.) und das Moped untergebracht sind. © Wieters

Um den Papierkram wie die Zulassung als Fluggelände kümmert sich der Deutsche Gleitschirm- und Hängegleiterverband (DHV). „Natürlich werden neben dem Eigentümer auch die Pächter, die Gemeinde, die Jägerschaft und auch das Naturschutzamt in die Planungen miteinbezogen“, betont Giesen, der über etliche Jahre auch vielen Passagieren im Tandem die Wittorfer Welt von oben gezeigt hat. Und nicht nur das: „Unser Streckenrekord liegt bei 260 Kilometern, bei einer Flugzeit von 7,5 Stunden. Bei günstiger Westwindlage hat es einer unserer Piloten sogar geschafft, bis vor die Tore Berlins zu fliegen.“



Bis zu 2 000 Meter steigen die Gleitschirme bei entsprechender Thermik in die Höhe. Dort können sie manchmal stundenlang ihre Kreise drehen. „Da hat sich am Material schon eine ganze Menge getan in den vergangenen Jahren. Früher waren es fast nur Fallschirme, die senkrecht nach unten geflogen sind, heute sind es weiterentwickelte Schirme mit hohen Gleitleistungen“, informiert der Bremer, der vor 25 Jahren das Gelände an der Landstraße während einer Motorradtour entdeckt hatte.



Einer der damaligen Eigentümer der Wiese war die Landwirtsfamilie Meyer aus Hainhorst. „Und Georg-Fritz, Hilde und Heinz Meyer hatten gleich Gefallen an unserer Idee gefunden. Wir haben auf dem Hof unserem Aufenthaltsraum und eine Werkstatt mit Abstellmöglichkeit für unsere Winde eingerichtet, die wir immer noch nutzen.“



Überhaupt fühle sich der Club in der Region sehr heimisch und das zeige auch die Verbundenheit mit Vereinen. Die Bevölkerung freue sich ebenfalls über die lautlosen bunten Schirme in der Luft und Tandemflüge seien bei vielen beliebt. „Darum wäre es sehr schade, wenn wir hier nur noch die eine Startbahn zur Verfügung hätten“, so Giesen, der mit seinen Kameraden hofft, dass sich ein Eigentümer findet, der im Umkreis von etwa zehn Kilometern ab Hainhorst eine Fläche zur Verfügung stellt.



Melden kann sich der einfach beim GSC-Weser-Vorsitzenden Helmut Giesen unter der Telefonnummer 0421 / 230839 oder auch per E-Mail unter gscgiesen@nord-com.net.