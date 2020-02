Gewerbeverein braucht Hilfe

Planungen für Sommerfest im Juni laufen / Vereine und Gruppen gesucht

+ 2019 wurde mit den Vissel-Freitagen der Anfang eines zwanglosen Miteinanders der Visselhöveder gemacht. Foto: Wieters

Visselhövede – Der Gewerbeverein Visselhövede startet jetzt mit den Planungen für die verschiedenen Veranstaltungen in diesem Jahr. Und davon gibt es eine ganze Menge. Denn neben dem Apfelmarkt am 4. Oktober und dem Martinsmarkt am 8. November stehen natürlich die musikalischen Vissel-Freitage in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung im Mai, Juni, Juli und August an. Und es gibt ein weiteres Highlight, das in einem ganz neuen Format präsentiert wird: das Sommerfest mit verkaufsoffenem Sonntag am 7. Juni.