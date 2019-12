Gewässerunterhaltung kostet mehr

Visselhövede/Bothel - Die Unterhaltungsverbände Obere Wümme und Mittlere Wümme werden zum Jahr 2020 ihre Beiträge erhöhen. So viel ist sicher. Und da die Bereiche der Verbände unter anderem fast den gesamten Altkreis Rotenburg betreffen, sind jetzt die Kommunen gefordert, diese Anpassungen in irgendeiner Form aufzufangen. Die meisten Gemeinden haben die Grundsteuer A erhöht, die land- und forstwirtschaftliche Flächen betrifft. In Visselhövede ist das Thema allerdings noch nicht abschließend diskutiert.

Denn der Finanzausschussvorsitzende Willi Bargfrede (CDU) sieht nicht ein, dass nur Bauern die Suppe auslöffeln sollen. „Ich bin der Meinung, dass alle Grundstücksbesitzer umlagemäßig mit eingebunden werden sollten“, hatte er im Ausschuss verkündet. Aber viele Städter mit ihren Eigenheimen in neuen oder vorhandenen Baugebieten wissen gar nicht, was es mit den Unterhaltungsverbänden und vor allem mit den Beitragserhöhungen auf sich hat.

„Die sind notwendig, da der Aufwand für die Unterhaltung der Gewässer steigt, sowie aus naturschutzfachlichen Gründen umfassende Unterhaltungspläne zu erstellen sind“, heißt es dazu in einer Erklärung der Verbände, die in den nächsten Jahren zusätzliche Ausgaben in Höhe von insgesamt mehreren hunderttausend Euro auf sich zukommen sehen.

+ Das Unterhaltungsgebiet der Verbände. © Geobasis-DE

Um diese Kosten zu decken, ist eine Anhebung der Verbandsbeiträge im Jahr 2020 notwendig. Aus diesem Grund sieht der Unterhaltungsverband Obere Wümme vor, seine Beiträge von derzeit 6,50 Euro pro Hektar auf sieben Euro anzuheben. Die Beiträge des Unterhaltungsverbands Mittlere Wümme sollen von 6,70 auf 8,50 Euro steigen.

Die Verbandsgebiete erstrecken sich über die Niederschlagsgebiete der Wümme von der Quelle bis nach Rotenburg (Obere Wümme) und von Rotenburg bis nach Ottersberg (Mittlere Wümme). Ebenso werden alle Gewässer erfasst, die direkt oder indirekt in diesem Bereich in die Wümme münden – also auch Vissel, Wiedau, Rodau und Co.

„Die Verbände unterhalten die sogenannten Gewässer zweiter Ordnung. In erster Linie bedeutet das, den ordnungsgemäßen Abfluss dieser Gewässer durch die Mahd von Wasserpflanzen und dem Beseitigen von Abflusshindernissen sicherzustellen. Dabei wird auch die Pflege und Entwicklung der Gewässer nicht vernachlässigt, insbesondere beim Thema Artenschutz gibt es viel zu beachten“, so die Verbände, die insgesamt fast 800 Kilometer Bach- und Grabenläufe unterhalten.

Damit die Fachleute ihren Aufgaben nachkommen können, ist es in Naturschutzgebieten notwendig, die Auswirkungen der Arbeiten auf die Schutzgebiete zu ermitteln. „Dabei ist ein gewisser Eingriff nie zu vermeiden, da die Arbeiten mit schwerem Gerät erfolgen müssen.“ Das Ziel sei immer eine Abwägung zwischen einem möglichst geringen Eingriff in die natürlichen Lebensräume und andererseits dem Sicherstellen des Abflusses der Gewässer.

„Um eine Lösung für diese teilweise entgegengesetzten Zielsetzungen zu finden, werden sogenannte Unterhaltungspläne aufgestellt, die sowohl die Naturschutzvorgaben als auch die Hydraulik der Gewässer berücksichtigen“, heißt es weiter. Allerdings kosten die Pläne eine Menge Geld, da Fachbüros mit der Vermessung, den entsprechenden Berechnung und der artenschutzrechtlichen Abwägung der Maßnahmen beauftragt werden.

Eine weitere Herausforderung stellen die Witterung und Vegetation dar. „In den vergangenen Jahren fielen ungewöhnlich geringe Niederschläge, in den Jahren zuvor hat es dagegen viel geregnet. In beiden Fällen müssen die Unterhaltungsverbände zusätzlichen Aufwand betreiben, um den Abfluss der Gräben und Bäche sicherzustellen.“ Insbesondere in den vergangenen Sommern habe sich die Vegetation in den dennoch weiterhin feuchten Böden der fast trocken gefallenen Gewässer massiv ausgebreitet, sodass häufig zusätzlich im Spätsommer gemäht werden musste, damit das Regenwasser im Herbst abgeführt werden konnte.

„Ein Jahr mit durchschnittlichen Niederschlägen gab es schon länger nicht mehr, sodass wir gezwungen sind, uns auf die stark schwankenden Verhältnisse einzustellen und die Kosten dabei zu berücksichtigen“, teilen die Verbände mit.

In manchen Gemeindegebieten müssen die Verbände jeden betroffenen Grundstückseigentümer persönlich anschreiben und die Beiträge einfordern, in anderen übernimmt die Kommune pauschal. Zu Letzteren zählt auch Visselhövede. Die Verwaltung im Rathaus rechnet mit einer Erhöhung von rund 25.000 Euro.

„Und dieses Geld sollte von allen Eigentümer von Grundstücken aufgebracht werden“, so der Wittorfer Willi Bargfrede. Der hat obendrein noch eine Möglichkeit entdeckt, um vielleicht einen Rabatt bei den Verbänden herauszuholen: „Denn die sparen ja eine Menge Verwaltungskosten, wenn sie nur die Stadt anschreiben müssen und nicht alle Flächeneigentümer.“ Aber aus den vor rund 30 Jahren abgeschlossenen Verträgen kommen die Gemeinden nicht so einfach heraus, wie Lasse Strömer, der Geschäftsführer des Kreisverbands der Wasser- und Bodenverbände im Gebiet der Wümme auf Nachfrage bestätigt.