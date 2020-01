Getanzte Emotionen

Hütthof - Von Ann-christin Beims. Mit dem Tanztheater „Wallpaper“ eröffnet das Theater Metronom den Theaterfrühling. Damit holt es erneut ein völlig neues Format in die kleine Ortschaft. Es ist ein Experiment. Aber: „Das Theater lebt davon, immer wieder zu überraschen und Neues zu probieren – mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht funktioniert“, sagt Regisseur und Schauspieler Andreas Goehrt.

Er war es, der die Idee dazu aufbrachte – und sich kurzerhand mit Karin Schroeder und Tomke Heeren auf den Weg nach Braunschweig machte, um sich eine Vorstellung anzusehen und herauszufinden, ob das Format etwas für das Metronom ist. „Das war sehr interessant“, erinnert sich Heeren – und die Entscheidung schnell gefallen. „Wallpaper“, eine Koproduktion von Sara Angius und dem LOT Theater Braunschweig, mit den Tänzern Antonella Albanese, Lucrezia Maimone und Stefano Rovedam macht den Auftakt am 27. und 28. Februar. Dabei gibt es eine Besonderheit: Die Tänzer kommen bereits eine Woche vorher und haben dort ihre Wiederaufnahmeproben. „Es sind freie Tänzer, die wieder zusammenfinden. Das wird interessant“, verspricht Heeren.

Die Tanzszene in Deutschland, insbesondere die freie Szene, hat im Moment starken Aufwind, sagt Goehrt. Den Grund sieht er unter anderem in der Professionalisierung des Bereichs. „Choreografen aus großen Häusern haben angefangen, selbstständig zu arbeiten und treten mit ihren Gruppen an die Öffentlichkeit.“ Auf der anderen Seite finde sich mittlerweile das Publikum dafür. Es ist ein Format, das vielleicht auch ein jüngeres Publikum anzieht – was sich die Hütthofer Theatermacher erhoffen. „Tanz ist schon immer eine interessante Sparte gewesen, aber es war eher in die Stadt- und Staatstheater eingebettet“, sagt Goehrt. Das steigende Interesse blieb auch ihm nicht verborgen, der Hütthof in der Verantwortung sieht, kulturelle Veranstaltungen wie diese in sein Theater zu bringen, neue Wege zu gehen. So wie im Kultursommer 2009 mit dem Poetry Slam. Auf der anderen Seite gebe es gerade heute viele Formate, wo die Auswahl teils schwer falle und nicht alles sei geeignet für Hütthof. Dennoch: „Es ist kein Dorftheater“, sagt Heeren. Die Zuschauer dürfen gefordert werden.

Bei „Wallpaper“ bedarf es dabei keiner Sprache, rein in ihren Bewegungen präsentieren die Vier auf der Bühne ein Mischmasch menschlicher Gefühle und Regungen: Sie zeigen auf, wie es ist, wenn vier Charaktere mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Lebenserfahrungen, Zielen, Interessen und Problemen sich auf einmal einen kleinen Raum teilen. „Tanz schafft es wunderbar, über Körperausdruck Emotionen zu transportieren – und darüber Geschichten zu erzählen“, sagt Goehrt. „Wallpaper“ sei dabei eine Produktion, die „publikumskompatibel“ ist. Will heißen: Jeder kann sich reinsetzen, die Vorstellung genießen, ohne Vorwissen über das Genre oder Stück zu haben. „Es gibt etwas zu entdecken, und Theater hat viel mit Entdecken zu tun“, so Goehrt. „Das ist das, was wir Erwachsene oft verloren haben. Als Kind ist man ständig auf Entdeckungsreise. Es ist schön, wenn man sich daran als Erwachsenener wieder erinnert.“

Tanztheater bedeute für ihn eine enorme Disziplin. „Und da solche Emotionalität unterzubringen, ist das Berührendste daran“, meint Goehrt. Die Tänzer müssen sich konsequent an ihre Abläufe halten. Bei einem Theaterstück kann improvisiert werden, wenn es mal hakt, beim Tanztheater funktioniert die Choreografie nicht mehr, „wenn einer aus der Reihe tanzt“, so Heeren. Mit dem Ballett könne man es aber nicht vergleichen. „Das ist eine eigene Kunstform. Das Tanztheater hat sich geöffnet, andere Stile mit einbezogen“, erklärt Goehrt. „Das moderne Tanztheater ist offener und themenorientiert, das Ballett hat starre Formen, auch wenn es sich in einer Entwicklung befindet.“ Vergleichbar sei es mit Theater früher und heute: Waren es damals die Pappmachékulissen, löst sich das moderne Theater und „versucht nicht mehr, den Palast des Sultans nachzubilden und funktioniert dadurch sogar noch besser“. Zudem seien viele Musikstücke für das Ballett verfasst worden, beim Tanztheater ordnet sich die Musik der Choreografie unter. „Der Tanz steht im Vordergrund.“