Gesundheit im Alltag

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Toll, wenn ich meiner Lehrerin ein gesundes Brötchen abkaufe, dann bekomme ich eine Zwei in Englisch. Ich glaube, ich nehme gleich vier, dann habe ich bis zum Sommer Ruhe.“ Mit dieser Aussage überraschte Freitag ein Siebtklässler der Visselhöveder Oberschule Auf der Loge seine Schulkameraden im Chemieraum.

Wohl wissend, dass das von seiner Lehrerin nicht ganz ernst gemeint war, ließ sich der Schüler dennoch die Leckerei schmecken und staunte nebenbei, dass man mit wenigen und vor allem natürlichen Zutaten aus einem weißen T-Shirt auch ein ockerfarbenes machen kann. „Nämlich mit Kurkuma und eine bisschen Hitze“, wie eine Mitschülerin dem Zwölfjährigen berichtete.

Überhaupt wissen die rund 420 Schüler und mit ihnen natürlich auch das Lehrerkollegium jetzt eine ganze Menge zum Thema Gesundheit, das sie eine Woche lang intensiv beackert hatten. So wurde natürlich die Ernährung ausführlich unter die Lupe genommen und akribisch erfasst, wie viel Zucker und Co. denn nun in der Cola enthalten sind und warum gemahlene Körner gut für die Verdauung sind. „Wir haben bei all unseren Projekten sehr viel Unterstützung bekommen“, dankte Lehrerin Bärbel Korgel stellvertretend einem Imker, der bei einem Besuch der Schulklasse für jeden Schüler ein kleines Glas leckeren Honig bereitstellte.

Aber nicht nur gesunde Speisen standen während der Woche im Vordergrund, sondern auch, wie man den Alltag gesund gestalten kann, ohne viel Geld für teure Produkte auszugeben. So hat eine Projektgruppe einem fiktiven Hartz-IV-Empfänger einen Plan erarbeitet, wie man trotz knappen Budgets gesund und fit bleiben. „Zum Beispiel mit dem Blick auf besondere Angebote im Lebensmittelbereich und spezielle Zuschüsse für Sportangebote“, so ein Achtklässler.

Ein paar Räume weiter wurde natürliche Kosmetik vorgestellt, die die Schüler in den vergangenen Tagen selbst hergestellt hatten. So wie die Seife aus natürlichen Zutaten „handgesiedet und prima duftend“, wie ein Schüler die Waren anpries. Auch die Badekugeln, die für mächtig Schaum in der Wanne sorgen, gab es ohne Chemiezusätze.

„So kurz nach den Ferien haben wir Schule in dieser Woche mal ganz anders erlebt“, freute sich Rektor Ronny Wieland. Der hat in diesem Zusammenhang von ein paar Schülern aber selbst auch ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg bekommen. Denn die Jugendlichen wünschen sich einen Schulhof, auf dem sein aktiver sein können und damit auch gesünder ihre Pausen verbringen können. „Und da haben wir sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben“, gestand Wieland ein, der dem didaktischen Leiter der Schule, Martin Pape, für die Organisation der Projektwoche dankte. Der wiederum ist sehr froh, wenn die Schüler ein paar Anregungen zum Thema mit in ihren Alltag übernehmen würden.