Wittorfer Ortsrat setzt auf Bürgernähe

Wittorf – Der Ortsrat will ab sofort zwei- bis dreimal pro Jahr mit der roten Bank den Einwohnern für einen lockeren Gedankenaustausch zur Verfügung stehen.

„Wir sind offen für alles, was die Leute auf den Herzen haben“, sagt Ortsbürgermeister Heiner Gerken (Grüne). Am Samstag, 27. April, von 8.30 bis 11 Uhr steht die rote Bank bei der Bäckerei Tamke in Wittorf. Dort kann dann der Blühsamen für die heimischen Gärten erworben werden, um den Insekten mehr Nahrungsgrundlagen zu schaffen. Außerdem können die Einwohner in ungezwungener Atmosphäre ihre Anliegen bei den Ortsräten loswerden. Der komplette Ortsrat wird anwesend sein.

lee