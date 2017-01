Geschichte eines Boxers

Hütthof - Einmal im Jahr veranstaltet das Hütthofer Theater Metronom in den Sommerferien ein Kindertheaterprojekt. Den Schülern werden dann die Grundlagen des Schauspielens beigebracht, sie erarbeiten eigens ein Stück, das sie am Ende auch aufführen. Nun zieht die Jugend nach.

Im Theatersaal herrscht reger Betrieb. Die Jugendlichen, die dort ihr Stück proben, sind aus dem Kindertheaterprojekt sozusagen herausgewachsen. Sie wollten aber weitermachen, und so hat das Metronom dieses Angebot ins Leben gerufen.

„Wir werden euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die im Dritten Reich spielt. Wir werden sie euch erzählen, damit sie nicht vergessen wird!“ So beginnt das neue Jugendtheaterstück, das den Namen „Der Boxer“ trägt. Es basiert auf einer wahren Begebenheit, nach dem Buch von Felix Mitterer. Es handelt von Johann Trollmann – „Rukeli“ genannt – aus Hannover, der 1933 wie Mohammed Ali tänzelnd boxte, während hierzulande eher die Hau-drauf-Methode üblich war“, informiert Karin Schroeder, die mit Andreas Goehrt die Regie führt. Dabei stellte Adolf Hitler damals klar: „Boxen darf nicht spielerisch-lustvoll sein, sondern man muss harte Schläge ertragen können. Die Nation braucht kein Muttersöhnchen!“

Der Boxer „Rukeli“ wurde mit seiner Methode dennoch Deutscher Meister. Acht Tage später erkannten die Nazis ihm den Titel wieder ab. Aus deren Sicht war er als „Zigeuner“ nicht würdig, den Titel zu tragen. Seinen nächsten Kampf absolvierte „Rukeli“ mit weißgeschminkter Haut und blonden Haaren, ohne Gegenwehr.

Ein Jahr lang haben am Ende die Vorbereitungen der Gruppe gedauert. Seit April vergangenen Jahres proben die jungen Schauspieler im Alter von 16 bis 28 Jahren jeden Mittwoch und an vielen Wochenenden an dem Stück. Die Premiere ist für Samstag, 1. April, um 20.30 Uhr vorgesehen. Eine weitere Aufführung ist für den darauffolgenden Sonntag ab 19.30 Uhr geplant.

Die Titelrolle übernimmt Lucas Lorentzek, Stefie Eichwald spielt seine Mutter, Tomke Heeren den kleinen Bruder Stabeli und Marie Seeger seine Freundin. Frederik Link verkörpert den Boxer Wolf, Linea Borker dessen Freundin. Jan-Hinrich Hummers mimt den treuen Soldaten, seine Schwester Marie den Oberarzt. Carmen Oertwig zeigt sich für die Kostüme verantwortlich.

Finanziert wird das Jugendtheaterprojekt im Wesentlichen durch Spenden. So waren bei der jüngsten Probe Karlheinz Pietrek und André Pannier von der Volksbank Lüneburger Heide zu Gast. Sie hatten einen Scheck in Höhe von 1 000 Euro für die Schauspieler im Gepäck. Weiterhin wird die Junge Bühne vom Landschaftsverband Stade, den Stadtwerken Rotenburg und den dem Rotary-Club Rotenburg-Wümmeland gefördert.

Von Angela Kirchfeld