Geschenke im Halbstundentakt

David Pickering will Mantel und Mütze an den Haken hängen. Foto: Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Der Rasierapparat ist schon leicht eingestaubt, zu tun hat er schon lange nichts mehr. Und das aus gutem Grund, denn wer ein richtiger Weihnachtsmann sein will, der klebt sich nicht einen schnöden Wattebausch ans Kinn und auf die Oberlippe, sondern lässt wachsen – und zwar sehr lang. So wie David Pickering.

„Seit Anfang August wird nicht mehr rasiert“, sagt der gebürtige Schotte, der aber mittlerweile seit 34 Jahren in Visselhövede lebt und mehr als 25 Mal immer an Heiligabend unterwegs war, um in unzähligen Familien zwischen Rotenburg und Hiligensehl, zwischen Fintel und Kirchlinteln die Kinder mit Geschenken aus seinem großen Sack zu überraschen.

Aber nicht nur am 24. Dezember, ist Pickering gefordert, sondern auch in den Wochen zuvor hat er seine großen Auftritte bei Weihnachtsfeiern von Kindergärten, Sportvereinen, Schulen oder Supermärkten. „Zunächst als Nikolaus und je weiter wir in den Dezember kommen, dann als Weihnachtsmann, sagt der 69-Jährige und streicht sich über seinen weißen Bart, der schon eine stattliche Länge von rund zehn Zentimetern erreicht hat.

Aber natürlich ist solch ein Gesichtsschmuck nicht alles, was einen Weihnachtsmann ausmacht. Ein entsprechender Mantel, Stiefel, Handschuhe und eine Mütze gehören ebenso dazu. So ausstaffiert ist Pickering an den Abenden vorm ersten Weihnachtstag von nachmittags um 14 bis etwa 21 Uhr unterwegs. „Der Ablauf ist immer streng getaktet“, sagt der Pastorensohn, der während seines Wehrdienstes bei den britischen Streitkräften über die Militärmusikschule London und dann über die in Deutschland stationierten Musik-Einheiten nach Niedersachsen gekommen war.

„Etwa 30 Minuten sind für jeden Besuch eingeplant“, so Pickering. „Da muss alles gut flutschen.“ Es liegt dabei auf der Hand, dass Rentiere vor einem Schlitten dieses Pensum nicht leistet können, also muss ein 107-PS-Kombi den Weihnachtsmann in voller Montur von A nach B bringen.

Damit er bei den Besuchen die Geschenke unterm Tannenbaum nicht verwechselt, müssen sich alle interessierten Eltern an einen bestimmten Fahrplan halten. „Dazu zählt zunächst die Kontaktaufnahme, dann kommen sie auf eine Liste und bekommen die Uhrzeit meines Auftritts mitgeteilt. Vor Ort müssen die Geschenke mit den entsprechenden Namen bereitliegen.“

Die wandern dann in seinen großen roten Sack und werden nach dem obligatorischen Vorsingen oder einem Weihnachtsgedicht ausgegeben. Eine Rute hat der Visselhöveder natürlich auch im Gepäck, „aber die hole ich so gut wie nie raus. Nur zum Zeigen“. Denn meistens würden ein paar Worte zu den Streichen reichen, die die Kinder im Laufe des Jahres verzapft haben, und die die Eltern ihm im Vorfeld erzählt hatten. „Dann sagen die Knirpse sofort: Das mach ich nie wieder. Oder ich putze mir ab sofort regelmäßig die Zähne.“

Pickering hat die Erfahrung gemacht, dass Kinder bis zu einem Alter von zehn, elf Jahren noch fest an den Weihnachtsmann glauben. „Das sitzt richtig tief drinnen.“ Aber selbst wenn sie später wissen, dass alles nur ein sehr gelungenes Schauspiel ist, wollen sie nicht auf seinen abendlichen Besuch verzichten: „Es gibt Familien, da gibt es keine kleinen Kinder mehr, aber dennoch soll ich immer noch vorbeikommen.“

„Und das ist auch ein bisschen unser Problem“, seufzt Ehefrau Jutta Pickering. „Der David kann nämlich schlecht Nein sagen.“ Darum musste sie die vergangenen gut 20 Jahre den Großteil der Heiligabende allein verbringen. „Aber es soll in diesem Jahr wirklich das letzte Mal sein, dass er unterwegs ist. Es macht ihm einfach großen Spaß.“

Allerdings nicht immer! So kann sich der Weihnachtsmann an einen Vorfall vor vielen Jahren erinnern, als der Hausherr vergessen hatte, zum Besuch des Weihnachtsmanns den Schäferhund einzusperren. Der witterte Gefahr für sein Herrchen und Frauchen, als ein komischer Vogel mit Vollbart das Wohnzimmer betrat. Ruckzuck hatten sich die kräftigen Zähne des Hunds in die linke Hand des Weihnachtsmanns gegraben. „Zum Glück war die Fleischwunde nicht allzu tief, aber der Schreck war natürlich groß“, berichtet Pickering.

Aber es habe auch viele lustige und bemerkenswerte Ereignisse gegeben. „So hat ein musiktalentiertes Mädchen einen Notenständer zu Weihnachten bekommen. Der musste gleich ausprobiert werden, wofür sie eine Geige spielte. Ein bisschen provozierend hat sie mich gefragt, ob ich sie auf der Querflöte begleiten würde, schließlich könne der Weihnachtsmann ja alles.“ Und Pickering ließ sich nicht zweimal bitten, griff zum Instrument und spielte als ausgebildeter Musiker munter und fehlerfrei drauflos. „Da war das Staunen schon recht groß.“

Ebensolche Bauklötze habe auch ein Elternpaar gestaunt, das in einem Visselhöveder Geschäft einkaufen wollte, in dem Weihnachtsmann Pickering Süßigkeiten verteilte: „Der Vater war nämlich bei der Army in Bad Fallingbostel stationiert und ich habe an dem Dialekt erkannt, dass er aus derselben Region in Schottland stammt wie ich. Als ich die Familie im besten Schotten-Englisch angesprochen habe, war die Freude natürlich groß.“

Und all diese Geschichten und leuchtenden Augen von kleinen und großen Kindern sollen nach diesen Weihnachtstagen vorbei sein? „Ich hoffe, aber wie gesagt: David kann schlecht Nein sagen“, glaubt Jutta Pickering noch nicht an das Karriere-Aus des wohl bekanntesten Visselhöveder Weihnachtsmanns.