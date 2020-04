Gerüstet für den Ernstfall

Wie sich die Stadt Visselhövede auf Extremsituationen vorbereitet

+ Die Sporthalle an der Straße Auf der Loge wird im Katastrophenfall zur Notunterkunft umfunktioniert. Foto: Wieters

Visselhövede – Außergewöhnliche Lagen gibt es viele. Nicht nur eine Pandemie gehört dazu, Mathias Haase, Visselhövedes Ordnungsamtsleiter, nennt auch Brände, Gasunfälle oder Stürme. „Die sind aber durch die Feuerwehren abgedeckt“, sagt er. In einer seiner Schubladen liegen die Pläne, mit denen die Stadt mit Krisen verschiedener Art fertig werden will. Insbesondere Stromausfälle und Cybersicherheit sind dabei in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gerückt.