Gerda und Hubert Simon feiern Diamantene Hochzeit

Familienverbundenes Ehepaar begeht den besonderen Tag nur in kleinem Kreis

+ © - Ihre Diamantene Hochzeit feiern am Donnerstag Gerda und Hubert Simon. Foto: Kirchfeld © -

von Jens Wieters schließen

Visselhövede – „Ein glücklicher Zufall ist oft ein kleines Wunder, bei dem Gott es vorzog, anonym zu bleiben“, lautet ein weiser Spruch. So gesehen, war es ein glücklicher Zufall, dass Hubert Simon seinen Bus verpasste, daher nicht am Ausflug teilnehmen konnte und sich stattdessen zum Schlafen unter den Kirschbaum legte. Den schlafenden Jüngling entdeckte Gerda Schneider, die Kirschen pflücken wollte. Das war vor über 60 Jahren. Heute gehen beide immer noch gerne Kirschen pflücken und feiern Donnerstag im kleinen Kreis ihre Diamantene Hochzeit. „Wir kommen beide aus Schlesien und wohnten gerade mal 60 Kilometer von einander entfernt. Nach der Flucht bin ich 1958 von Neddenaverbergen nach Wittorf zum Bauer Cordes in Stellung gekommen“, erinnert sich Gerda Simon. „Mein Weg führte morgens immer am Stall entlang, in dem meine Zukünftige beim Melken war“, schmunzelt der heute 80-Jährige Hubert Simon. Und beim Heu wenden traf man sich wieder. „Mein Mann hatte noch mehrere Brüder, doch ich wollte keinen Maurer, keinen Landwirt, keinen Seefahrer, ich nahm den Besten – den Schmied“, erzählt die Wittorferin lachend. Aus Liebe, und damit ihr Zukünftiger nicht zur Bundeswehr einberufen wurde, wurde am 2. Juli 1960 im engsten Familienkreis auf dem Hof Cordes geheiratet. Im selben Jahr kam Sohn Manfred zur Welt, 1963 Tochter Sabine und Nesthäkchen Anke folgte 1967. Das Ehepaar übertrug die Harmonie ihrer Ehe auf die Familienmitglieder und sind stolz auf den tollen Zusammenhalt. Mehr noch: „Wir fahren jedes Jahr mit bis zu 40 Personen in die alte Heimat nach Schlesien. Da sind sich alle einig“, berichtet Hubert Simon. Seit 30 Jahren kommt freitags die Familie zum Essen in das schöne Haus in den Ottlandring, das 1979 fast selbst gebaut wurde.