„Es ist genug“

Stadtrat verabschiedet Resolution gegen Gasförderung

+ Der Protest in der Region wächst. Foto: Leeske

Visselhövede - Von Jens Wieters. Der Rat der Stadt Visselhövede lehnt die „Erkundung und Förderung von Gas- und Ölvorkommen – unabhängig von der Art und Weise der angewandten Methode“ ab. Eine entsprechende Resolution wurde am Donnerstagabend einstimmig bei zwei Enthaltungen auf den Weg gebracht. Damit schließt sich Visselhövede ähnlich lautenden Beschlüssen des Kreistags des Heidekreises und der Städte Bad Fallingbostel und Walsrode an. Denn genau in diesem Bereich will der deutsche Ableger des kanadischen Konzerns Vermilion Energy, Erkundungsbohrungen vornehmen, um die in rund 4 600 Meter Tiefe vermutete Gasblase anzuzapfen.