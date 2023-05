Gemeinsam auf die Pauke hauen: Spielmannszug „Train of Music“ stellt sich neu auf

Von: Angela Kirchfeld

Der neue Vorstand mit Antje Ohlhoff (v.l.), Andreas Eikmeier, Michelle Boy, Gaby Adler und Sabine Bonacker. © Kirchfeld

Mitgliederschwund macht erfinderisch. So ergeht es auch dem Spielmannszug „Train of Music“.

Visselhövede – „Nach Corona haben wir nur noch zwölf aktive Musiker und können vorerst noch nicht wieder auftreten“, bedauert Michelle Boy, Vorsitzende und musikalische Leiterin des Vereins aus Visselhövede. „Daher haben wir uns neu orientiert und auf Blechblasinstrumente umgestellt. Bei uns gibt es nun leider keine Flöten mehr. Dennoch wird der Verein vorerst seinen Namen behalten“, betont die 25-Jährige. Neben den Blechblasinstrumenten wird von den Musikern auch noch die Trommel, das Becken und auf die Pauke gehauen.

Mit verschiedenen Ideen will der Spielmannszug nun dafür sorgen, dass es in Sachen Musik kräftig nach vorne geht. Beispielsweise wird Boy, die eigentlich auch Querflötistin ist, sich auch an ein neues Instrument gewöhnen. Außerdem investiert der Verein in die Fort- und Weiterbildung. So konnte neben dem langjährigen Ausbilder und Ehrenmitglied Werner Falke nun Sabine Bonacker für die Ausbildung gewonnen werden. Sie wurde bei der letzten Jahreshauptversammlung auch zur Jugendwartin gewählt. Zudem ergänzen Antje Ohlhoff für weitere drei Jahre als Kassenwartin und Andreas Eikmeier als neuer zweiter Vorsitzender den Vorstand. Schriftführerin bleibt Gaby Adler.

Sabine Bonacker bringt bei der Vereinsmesse Christian Odoy die ersten Trompetentöne bei – so macht das gemeinsame Musizieren Spaß. © -

Wie viel Spaß es macht, ein Instrument zu erlernen und den Ton anzugeben, erfuhren jüngst die Besucher der Vereinsmesse im Haus der Bildung. Hier war „Train of Music“ mit einem Stand vertreten. Die Förderung durch zielgerichtete, individuelle Probenarbeit in Kleingruppen zeigt immer wieder einmal sehr positive Ergebnisse. Auch Weiterbildungsprojekte sind eine wertvolle Tradition in dem 15 Jahre alten Musikverein. „Und als „Spaßverein“ pflegen wir natürlich die Geselligkeit“, betont die Vorsitzende. So heißt es nach jeder Probe: „Ab zum Griechen, um die Ecke.“ Ebenso gehören Grillabende, Weihnachtsfeiern und Fahrradtouren zum bunten Programm der Musikfreunde.

Für Interessierte ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das Musizieren im „Train of Music“ kennenzulernen und den Spaß in der Gemeinschaft zu erleben. „Wer Interesse hat, kann gerne zu einem Übungsabend, jeweils mittwochs, von 19.30 bis 21 Uhr, in der Oberschule Lönsstraße, vorbeikommen“, lädt Michelle Boy ein. Weitere Informationen gibt es bei Interesse auch unter der Telefonnummer 0176 / 3575 7201.