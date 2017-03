Geld für das Trainingscamp der Rettungshunde

VisselHövede - Von Jens Wieters. „Das ist eine tolle Sache, jetzt können wir unsere Pläne verwirklichen“, jubelt Joachim Raddatz, Vorsitzender des Visselhöveder Fördervereins Rettungshundewesen. Der Grund für seine Freude: Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) des EU-Programms Hohe Heide hat rund 30 000 Euro freigegeben, damit das Projekt „Erweiterung Katastrophenübungsplatz“ realisiert werden kann.

Vor Ort auf dem Hundeübungsplatz an der verlängerten Mühlenstraße schauten sich die LAG-Mitglieder die Gegebenheiten an und waren sichtbar beeindruckt, was dort in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt wurde.

Raddatz hat nämlich ehrgeizige Ziele: Bisher gibt es auf dem Trainingsgelände des Breitensportclubs für Turnierhunde schon eine kleinere Version des verzweigten Röhren- und Tunnelsystems. Das reicht aber bei weitem nicht aus, um zum führenden Trainingsstandort im Städtedreieck Bremen, Hannover, Hamburg zu werden.

„Schon jetzt bekommen wir viele Anfragen von Rettungs- und Katastrophenschutzorganisationen wie von den Sanitätern, dem DRK oder dem THW aus einem Umkreis von bis zu 70 bis 80 Kilometern“, erläutert Raddatz.

„Jetzt wollen wir auch in die Höhe bauen, denn die Hunde müssen sich an unterschiedliches Terrain gewöhnen“, erläuterte Raddatz der LAG. So müssen die schlauen Vierbeiner schon jetzt auf glatten Plastikfässern und wackeligen Brettern beim Training das Gleichgewicht halten oder in dunklen Betonröhren suchen.

Durch den ersten Bauabschnitt des Betonröhren- und Schachtsystems wurde die Feuerwehr aus Soltau aufmerksam und plant seitdem, mit weiteren Feuerwehren zu folgen. „Die Polizeihundestaffel aus Celle zeigt sich interessiert und würde dieses Röhrensystem für ihre Zwecke nutzen wollen. Ein Röhrensystem, das es in dieser Form und Qualität noch nicht gibt“, so Raddatz nicht ohne Stolz.

Nun soll das Areal so erweitert werden, dass es nicht nur für Rettungshundestaffeln zum Auffinden von Personen dient, sondern auch für Feuerwehren mit speziellem Atemschutztraining und zu Bergungsübungen; für Sanitäter, die unter erschwerten Bedingungen Patienten versorgen und betreuen; dem THW, um neue Anschaffungen in ihrer Handhabung zu testen und mit ihnen zu üben; für die Polizei, um die Suche nach Straftätern, Drogen oder Sprengstoff mit ihren Diensthunden zu üben.

Bei diesem bundesweit wohl einmaligen Übungsplatz, der laut Raddatz im „Spätsommer fertig“ sein soll, haben die Rettungskräfte außerdem die Möglichkeit des gemeinsamen Übens zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne lange Planungsgenehmigungsverfahren.

Die Gesamtkosten bezifferte der Hundeführer mit rund 62 000 Euro, als Eigenanteil wurden rund 36 000 Euro kalkuliert. Neben den 30 000 von der Hohen Heide ist die Stadt Visselhövede mit rund 7 400 Euro finanziell mit im Boot.