Es geht auch ohne den Chef

Visselhövede - Von Vincent Wuttke. Es ist keine neue Situation mehr für Ralf Goebel. Er sitzt aktuell tagsüber zu Hause und erledigt seine Aufgaben aus den eigenen vier Wänden. Erst Abends, wenn sonst alle Mitarbeiter des Visselhöveder Rathauses längst im Feierabend sind, radelt der Bürgermeister zum Marktplatz und betritt das Gebäude. Dieses Vorgehen ist ein Teil des Notfallkonzepts im Rathaus, dass aufgrund des Coronavirus greift.

„Es wird alles unternommen, damit die Verwaltung in jedem Falle weiterläuft – eben auch im Falle einer Infektion eines Mitarbeiters bei uns im Haus“, erzählt der Verwaltungschef. Sollte ein Angestellter erkranken, so müssten alle Kollegen in Quarantäne. Sollten alle 33 Mitarbeiter im Rathaus also noch ganz normal arbeiten, würde die Verwaltung zusammenbrechen. Deshalb gibt es nun zwei Teams. In den geraden Wochen ist Team A im Haus. Goebel ist also in der anderen Mannschaft. Da einige in Teilzezit sind, aktuell im Urlaub sind oder Überstunden abarbeiten, sind aktuell zwischen zwölf und 15 Personen im Verwaltungszentrum anzutreffen. Der Rest hat nicht frei, sondern arbeitet wie der Bürgermeister von zu Hause.

Auch im Gebäude wurden Maßnahmen getroffen. Das Händeschütteln ist schon lange nicht mehr angesagt. Goebel legt zur Begrüßung deshalb nun seine Hand aufs Herz und lächelt – abgeschaut hat er sich das im asiatischen Raum. Die Türklinken werden regelmäßig desinfiziert, Papiere nicht direkt von Hand zu Hand gereicht, es gilt ein allgemeiner Sicherheitsabstand von zwei Metern. Alle kleinen Gesprächsrunden sind deshalb nun im Ratssaal abzuhalten. Dort ist genug Platz. Zudem müssen die Mitarbeiter ihre Gläser und Bestecke selbst mitbringen. „Es gibt keine allgemeine Ausrüstung mehr für Essen und Trinken.“

Betroffen von den Vorkehrungen ist auch der städtische Bauhof. Auch dort gibt es zwei Teams, die keinen Kontakt zueinander haben. Die Mannschaften fangen morgens zu unterschiedlichen Zeiten an und machen ihre Pausen versetzt. Zudem halten sie sich quasi gar nicht auf dem Gelände auf, sondern sind in der Stadt unterwegs. „Sie sehen sich also nicht. So blöd das auch ist“, so der Politiker.

Flexibilität ist aktuell ein großes Thema für die Organisation. „Wir sind technisch zum Glück ja sehr gut aufgestellt und haben viele Tablets. Es geht also“, sagt Goebel. Er betont: „Sollte es im Falle des Falles zu Ausfällen kommen bei uns, können wir ohne Probleme vertreten. Es geht also alles weiter.“ Das ist auch besonders wichtig. Die Finanzflüsse müssen aufrechterhalten. „Viele Leute warten immerhin auch in dieser Zeit auf ihr Geld“, so der Visselhöveder. In das Rathaus kommen die Bürger schon länger nischt mehr, allerdings können sie weiterhin alle nötigen Dinge machen. Passverlängerung oder Geburtsurkunden sind natürlich zu bekommen. „Wir können schon sehr viel über das Internet machen“, erklärt Goebel. Viel weniger als normal ist also nicht zu tun. „Na ja wir müssen momentan kaum Reisepässe verlängern oder ausstellen“, sagt der Bürgermeister. Sonst laufe das normale Leben aber weiter. „Es wird zum Beispiel ja noch geheiratet und es sterben auch in dieser Krisenzeit weiterhin Menschen - aber zum Glück bisher niemand an deiner Corona Infektion hier in Visselhövede-“, sagt Goebel als er gerade in seinem Büro im Rathaus angekommen ist und nun erst einmal Unterschriften auf Papiere setzt und die Ruhe genießt. Es ist ja außer ihm keiner mehr da. Erst in der nächsten Woche ist er dann tagsüber wieder am Platz anzutreffen.