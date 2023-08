Visselhöveder Buchsbaumfans kämpfen gegen den Zünsler

Von: Angela Kirchfeld

Der Zünsler hat dieses Buchsbaumrondell bereits befallen. Die Pflanzen werden immer kahler. © KIrchfeld

Visselhöveder Buchsbaumliebhaber sind traurig: Zünsler fressen die Pflanzen kahl. Ein wirksames Mittel scheint es nicht zu geben.

Visselhövede – Gehegt, gepflegt, gehofft – und dann gestorben! Viele Buchsbäume, einst Zierde der Gärten, landen aktuell sehr häufig auf der Grüngutannahmestelle der Stadt Visselhövede in Nindorf Paterbusch. Dort bilden sich riesige Haufen der befallenen Pflanzen, die durch den Buchsbaumzünsler nicht mehr zu retten waren. „Dieses Jahr ist es besonders schlimm in den Gärten“, informiert Günther Stöckmann, der in Visselhövede vielerorts als Gartenexperte gefragt ist.

Seine „Geheimwaffe“ ist ein einfaches Fliegenspray, das frei erhältlich im Discounter zu bekommen ist. Doch auch dieses Wundermittel hat oft versagt. „Vielleicht, weil der Verfall schon zu weit fortgeschritten ist?“, mutmaßt der Bleckwedeler.

Doch wer oder was sind überhaupt die kleinen Viecher, die den Hobbygärtnern das Leben schwer machen? Und kann man ihnen gar nicht Herr werden? Bereits im April, sobald die Temperaturen steigen, wird in vielen Gärten der Buchsbaumzünsler aktiv. Es ist ein kleiner unscheinbarer Schmetterling aus Asien, der schon seit fast zehn Jahren in der Region wütet. „Früher haben unsere heimischen Vögel die Larven nicht angerührt, doch mittlerweile sind sie zum Glück auf den Geschmack gekommen“, berichtet Gartenfachfrau Karin Gester aus Wittorf und rät daher, viele Vögel ins heimische Grün zu locken.

Sie hat in ihrem rund 5 000 Quadratmeter großen Gartenparadies noch keine Last mit dem Buchsbaumschädling, doch einige Tipps auf Lager. „Ich habe wenige Buchsbäume und zum Glück sind die noch nicht angegriffen. Wenn man aber befallene Buchsbäume mit dem Hochdruckreiniger angeht, fallen die Raupen ab und können nicht mehr hoch wandern“, rät Gester, die für Ihre Gartenstudien Exkursionen bis nach England unternimmt. Ein weiterer Tipp von Karin Gester ist, die befallenen Buchsbäume mit dem Laub-sauger abzugehen.

Eine andere Idee von professionellen Experten: Da die Larven nicht besonders hitzeverträglich seien, könne man die Buchsbäume bei Sonne mit schwarzer Folie abdecken. Darunter steige die Temperatur sprunghaft an und tötet die Larven je nach Sonneneinstrahlung binnen weniger Stunden. Der Buchsbaum hingegen hält die hohen Temperaturen problemlos aus, sofern der Boden feucht genug ist. So steht es in den diversen Gartenmagazinen. Weil die Eier des Buchsbaumzünslers relativ hitzefest seien, sollten Gartenbesitzer die Maßnahme nach 14 Tagen wiederholen.

Haufen toter Buchsbäume auf dem Grünsammelplatz. © -

Davon rät Gärtnermeister Andreas Müller aus Kirchwalsede jedoch ab: „Das könnte der Pflanze eher schaden.“ Er empfiehlt die klassische Methode: „Eine Bekämpfung mit biologischen Präparaten wie dem Öl Neem, gleich nach dem man den Befall entdeckt hat. Buchsbäume seien unheimlich zäh. Doch dieses Jahr ist es echt ein Phänomen, denn wir haben bereits die zweite und dritte Welle des Zünslers. In ein, zwei Tagen ist alles kahl.“

Auf den Friedhöfen würden die befallenen Stellen zurückgeschnitten, in der Hoffnung, dass die Triebe wiederkommen. Und wenn doch trotz aller Bekämpfungsmaßnahmen nichts helfe, müsse man sich von seinem lieb gewonnen Gewächs trennen und Ersatz pflanzen.

Dann wird häufig zu einer Japanischen Stechpalme gegriffen. Sie ist zwar nicht so hitze- und kalkverträglich, aber an halbschattigen Plätzen auf humusreichen, gleichmäßig feuchten Böden ist sie eine gute Buchbaum-Alternative. „Ebenfalls bewährt haben sich Renkes kleiner Grüner, eine extrem schwach- und dichtwüchsige Sorte der Eibe, sowie der Bloombux, eine kleinblättrige Rhododendron-Züchtung mit hoher Kalk- und Hitzetoleranz“, so Karin Gester. Sie hält auch noch weitere Tipps rund um den Garten bereit. Ihr grünes Paradies ist immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr zu besichtigen.