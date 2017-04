Spaziergänger findet malträtierten Fasan

Visselhövede - Sicherlich nicht ganz waidgerecht ist das Verhalten eines Jägers, der offenbar zur Ausbildung seines Jagdhundes einem Fasan übel mitgespielt hat.

„Ich bin am vorvergangenen Donnerstag in der Feldmark östlich von Visselhövede spazieren gegangen und habe an einem Zaun eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht“, erzählt der Visselhöveder Hauke Neumann. „Dort saß ein Fasan, dem jemand eine Socke über den Kopf gezogen hatte. Außerdem waren die Füße des Vogels gefesselt. Der Fasan saß in der prallen Sonne ohne Wasser und Futter“, berichtet Neumann.

Suchausbildung dieser Art ist verboten

Als Tierfreund nahm er ihn mit nach Hause, befreite ihn von den Fesseln und setzte dem Vogel erst einmal Wasser vor. „Er hat getrunken wie verrückt“, so Neumann, der dann zunächst vergeblich versucht hatte, das Tier bei einer Auffangstation unterzubringen. Letztlich hätten die Kontakte seines Vaters gereicht, um einen Jäger ausfindig zu machen, der den Fasan dann abgeholt habe. „Das ist schon echt eine Schweinerei, den Fasan in der prallen Sonne sitzen zu lassen“, schimpft Neumann.

Ulrich Voß, Vorsitzender der Jägerschaft Rotenburg, stellt auf Nachfrage klar, dass eine derartige Suchausbildung für Jagdhunde heutzutage verboten ist. „Früher wurde so die Fährtensuche geübt, aber das ist lange vorbei. So etwas verurteilen wir auch aufs Schärfste“, so Voß. Heute gebe es viele technische Möglichkeiten, um seinen Jagdhund entsprechend zu trainieren. Voß versprach, der Sache nachzugehen.

Von Jens Wieters