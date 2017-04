Gefahrloser Friedhofsbesuch

WittorF - Von Jens Wieters. Die Hohe Heide macht´s möglich: Schon in den nächsten Tagen wird der neue Parkplatz auf dem Wittorfer Friedhof freigegeben. „Damit für die ersten Konfirmationen alles bestens gerüstet ist“, so der stellvertretende Bürgermeister Heiner Gerken (Grüne).

Dank des EU-Projekts Hohe Heide konnte der lang gehegte Wunsch vieler Wittorfer endlich realisiert werden. „Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, weil die Verkehrssicherung an der Bundesstraße noch einmal neu ausgeschrieben werden musste, sind wir froh, dass die Maßnahme jetzt beendet wird“, so Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel, gleichzeitig auch zweiter Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe der Hohen Heide. Aus Richtung Visselhövede kommend können Autofahrer nun die kleine Einbahnstraße ansteuern, die rechts neben dem Fußgängereingang des Friedhofs gepflastert wurde. Dort kann das Auto geparkt werden und nach der Grabpflege können sich die Fahrer wieder problemlos in den Verkehr auf der Bundesstraße einfädeln. Bislang gab es nur einen halb-illegalen Parkplatz für ein oder zwei Autos auf einem Feld hinter der Hecke. „Da war es aber mega gefährlich, wieder rückwärts auf die Bundesstraße zu setzen“, denkt Gerken an manche unübersichtliche Szene. „Sonst blieben nur noch die Seitenstreifen der Bundesstraße oder die Privatgrundstücke der umliegenden Anlieger, die zum Glück nichts dagegen haben“, dankt Heiner Gerken auf diesem Wege.

Diese Flächen würden bei größeren Anlässen in der Kapelle zwar immer noch benötigt, aber für den normalen Friedhofsbesuch sei die neue Stellfläche ideal. Auf dem eigentlichen Friedhof wurde in Richtung Südosten auch ein neuer Gehweg angelegt, so dass viele Gräber trockenen Fußes erreicht werden können. Vor der Leichenhalle wurde ein sogenannter Ort der Stille in einem Dreiviertelkreis gepflastert und mit Eiben bepflanzt. „Außerdem haben wir noch neue Wasserstellen zum Gießen des Grabschmucks eingerichtet und die Gartenwerkzeuge können jetzt bequem aufgehängt werden“, informiert Gerken.

Gut 70 000 Euro wird die Umgestaltung kosten . „25 000 Euro zahlt die Stadt, den Löwenanteil von 38 600 Euro kommt aber von der Hohen Heide. Der Rest wird vom Ortsrat finanziert“, so Goebel. Für eine Förderung aus dem Hohe-Heide-Topf gelten auch in Wittorf gewisse Bedingungen, die unter anderem auch den Aspekt der Inklusion berücksichtigen.

So waren in den vergangenen Tagen behinderte Menschen aus dem heilpädagogischen Heim Dr. Kruse aus Stellichte dabei, Rindenmulch auf den Anpflanzungen zu verteilen und die Pflastersteine mit feinem Fugensand einzuschlämmen.