Gasleck bei Glasfaserarbeiten in Visselhövede

Von: Jens Wieters

Ein Feuerwehrmann misst die Gaskonzentration an der Breslauer Straße. © Feuerwehr

Beim Verlegen von Glasfaserkabel haben Arbeiter am Donnerstag eine Gasleitung in Visselhövede beschädigt. Eine Gefahr für Arbeiter und Anwohner bestand nicht.

Visselhövede – Gasalarm am Donnerstagmorgen an der Breslauer Straße in Visselhövede. Beim Verlegen von Glasfaserkabel haben Bauarbeiter eine Versorgungsleitung beschädigt, sodass direkt an der Schadensstelle Gas ausgeströmt ist. Das zuständige Energieunternehmen hat das Leck allerdings nach kurzer Zeit wieder geschlossen. „Es bestand keine Gefahr für die Arbeiter oder für die Anwohner“, so Feuerwehrsprecher Jonas Hermonies.

Um exakt 8.36 Uhr piepsten bei den Feuerwehrleuten in Visselhövede, Kettenburg und Ottingen sowie beim Gefahrgutzug in Zeven die digitalen Meldeempfänger. Im Display war zu lesen, dass es zum Gasaustritt an der Breslauer Straße gekommen war. Nur fünf Minuten nach der Alarmierung sind die ersten Fahrzeuge zum Einsatzort ausgerückt. „Schnell war klar, dass das Tiefbauunternehmen bei Glasfaser-Verlegearbeiten die unterirdische Gasleitung vor einem Wohnhaus beschädigt hatte“, heißt es in der Feuerwehrmitteilung.

Sofort sei das Mehrgaswarngeräte der Ortsfeuerwehr Visselhövede im Einsatz gewesen, um zu checken, ob tatsächlich Gas austrete. „Dies wurde von dem sensiblen Gerät bestätigt, allerdings in nur sehr geringer Konzentration und auch nur direkt an Schadensstelle“, so Hermonies.

Da das Leck sich allerdings im Erdreich befunden habe, sei den Feuerwehren zunächst nichts anderes übrig geblieben, als die Einsatzstelle entsprechend abzusichern und auf die Monteure des Energieversorgers zu warten. Die seien nach rund 20 Minuten vor Ort gewesen und hätten die Gasleitung zunächst notdürftig verschlossen. „Damit war der Einsatz für die drei eingesetzten Ortsfeuerwehren und den Gefahrgutzug aus Zeven schnell wieder beendet“, so Hermonies.

Immer wieder Beschwerden

„Die Beschädigung einer Gasleitung hatten wir bei den umfangreichen Glasfaserarbeiten in der Stadt bisher noch nicht“, sagt Martin Aldag vom städtischen Bauamt. Aber ansonsten habe bei ihm in den vergangenen Wochen schon häufiger mal das Telefon geklingelt. Viele Haushalte waren nämlich plötzlich ohne Strom oder ohne Kabelfernsehen und die Bewohner konnten auch nicht mehr telefonieren, denn zimperlich gehen die bis zu 15 Mann starken Kolonnen aus aller Herren Länder bei der Akkord-Verlegung von Glasfaser für das Turbo-Internet nicht gerade zu Werke.

„Ich muss zwar nicht täglich los, aber schon mehrmals in der Woche, um die Schäden aufzunehmen“, berichtet Aldag. Zum Glück sei bei Problemen immer ein deutschsprachiger Bauleiter zu erreichen gewesen, der teilweise die Energieversorger oder Telefonanbieter schon selber von dem Schaden in Kenntnis gesetzt habe. „So konnte in den meisten Fällen zügig reagiert werden.“

Oft seien Anwohner und auch die Stadt aber mit der Neuverlegung des Pflasters auf Einfahrten und Gehwegen nach dem Einbringen der orangenen Kabel nicht einverstanden gewesen. „Da musste der Trupp nochmal ran.“

Jetzt sei der größte Teil der Arbeiten nördlich der Bahn, für die das Unternehmen Glasfaser Nordwest den Auftrag bekommen habe, bereits beendet. Demnächst würden in dem Bereich die speziellen Hausanschlüsse folgen. „Dann haben wir dieses Stadtareal fertig mit Glasfaser erschlossen“, atmet Aldag erleichtert auf.

Südlich der Bahn im Visselhöveder Raum ziehen aktuelle aber noch die Tiefbauer im Auftrag der Stadtwerke Rotenburg mit ihren Minibaggern von Straßenzug zu Straßenzug. „Aber auch die sind ebenso schnell unterwegs“, hofft Martin Aldag, dass die Großbaustellen bald erledigt sind und sein Telefon nicht mehr so häufig klingelt. „Aber dann kommen wieder andere Aufgaben.“