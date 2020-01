Futter für überwinternde Vögel

Jeddinger Spielefüchse zählen Wintervögel / Mitmachaktion der Naturschutzjugend

+ Fleißig verteilen Luisa Jensch und Kinder aus der Grünen Gruppe Vogelfutter auf dem Rasen vor ihrem Gebäude.

Jeddingen – Während einige Vogelarten über den Winter in wärmere Gefilde fliegen, gibt es auch Arten, die vor Ort bleiben. Um sich einen Überblick über diese zu verschaffen, haben der Nabu sowie der Landesbund für Vogelschutz in Bayern bundesweit zum zehnten Mal zur Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ aufgerufen. Daran angeschlossen hat sich die Naturschutzjugend (Naju) und hat mit der „Schulstunde der Wintervögel“ auch die jungen Vogelfreunde eingeladen, sich an der Zählaktion zu beteiligen. Da hat sich die Grüne Gruppe aus dem Jeddinger Kindergarten „Spielefüchse“ nicht zweimal bitten lassen, erzählt Erzieherin Luisa Jensch.