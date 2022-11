Fulminanter Theaterherbst im Hütthofer Metronom

Von: Ulla Heyne

Karin Schroeder in „Luxus der Zweisamkeit“. © Heitmann

Der Theaterherbst des Hütthofer Metronom beginnt mit dem Bürgertheater. Bis Dezember gibt es Metronom-Stücke sowie Klassiker und Gastspiele.

Hütthof – Netzwerken zahlt sich aus – das zeigt der anstehende Theaterherbst des Hütthofer Metronom. Denn dort finden sich nicht nur zahlreiche eigene Stücke, im druckfrischen Programmheft liebevoll als „Heimspiele“ bezeichnet, vom jüngsten Open Air-Stück „Don Quijote“ über das ebenfalls recht junge „Der Luxus der Zweisamkeit“ und den „Schimmelreiter“ mit Moritz von Zeddelmann bis zu älteren Klassikern wie „Dritter Engel, vierte Reihe“.

Sondern auch zahlreiche Gastspiele – und die nehmen sich so international wie vielfältig aus. So ist mit „Nebensache“ des Theaters Agora der deutschsprachigen Gemeinschaft ein belgisches Ensemble zu Gast, die „Freak Fusion Confusion“ kommt aus Ungarn. Der Kontakt zu diesem in Hütthof ganz neuen Genre, einer Mischung aus Cabaret, Komik und Akrobatik mit Musik, entstand über die Ungarin Zsuzsa von Zeddelmann, Nachbarin und musikalisches Mastermind des Metronom, die das Ensemble beim Heimatbesuch entdeckt hatte.

Auch sonst hat Metronom-Betreiberin Karin Schroeder auf Vielfalt bei den Formaten geachtet: „Hier im ländlichen Raum können wir nicht ein Stück wochenlang spielen, dazu ist der Zuschauerkreis unseres Einzugskreises zu klein.“ Stattdessen setzt sie auf eine große Bandbreite: „Wir bieten den Besuchern einen bunten Strauß vom Erzähltheater über Science Fiction bis zum Musiktheater.“ Mit der Kooperation mit dem Duo Giara führt sie den aus „Dritter Engel“ erfolgreichen Mix aus Schauspiel und integrierter Musik fort. „Das italienische Ehepaar Gianluca Frau und Laura Perra hat mich bei der letzten Open Stage begeistert“, erzählt die Theatermacherin, „als ich ihnen von meinem Projekt La Papaya Topola mit Texten ihres Landsmanns Dario Fo erzählt habe, leuchteten die Augen auf und ihnen fielen auf Anhieb zig Titel ein, die dazu passen würden!“ Beim letzten Theaterabend des Jahres (29. Dezember) ist im Anschluss ein alter Bekannter aus Jugendtheaterzeiten zu erleben: Damals als Jungschauspieler auf der Bühne, verwandelt DJ Frederic Anders selbige in eine Tanzfläche.

Möglich sind all diese Kooperationen dank der neuen Spielstättenförderung, um die ein Arbeitskreis aus Betreibern freier Theater acht Jahre mit dem Ministerium gerungen hatten und die erstmals auch die finanzielle Unterstützung von Gastspielen ermöglicht – bis dahin ein finanzielles Risiko. Nicht erst seitdem bemüht sich Schroeder um Vernetzung mit Kulturschaffenden, schaut sich viele Gruppen an, vermehrt auch aus dem musikalischen Bereich.

Und auch das neu geschaffene Format „Stammtisch: Talk & Tummelplatz“ soll am 14. Dezember unter Federführung von Michael Band, Karin Schroeder und Jan Fritsch mit Beteiligten aus Kultur, Wirtschaft und Politik in eine neue Runde der Vernetzung gehen. Neben dem Saxofonisten aus „Dritter Engel“ geben sich weitere alte Bekannte ein Stelldichein, darunter Alvaro Solar mit dem kabarettistischen Stück „Schon wieder Geburtstag“. Das von Schroeder und Andreas Goehrt entwickelte Schauspiel „Niemand heißt Elise“, ob seiner Fluchtthematik von trauriger Aktualität, hat Eingang ins neue Programm gefunden. Nicht nur hier schließt sich ein Kreis, auch beim „Exit Casablanca“ des NN-Theaters Köln. Die Handschrift des Regisseurs Rüdiger Pape dürfte Theaterfans von „Ochs und Esel“ bekannt vorkommen.

Und auch Kinder und Familien kommen im neuen Programm nicht zu kurz: Nicht nur bei „Elise“, sondern auch bei „Wilmas Weihnachten“ inklusive Weihnachtswichtel, „Kaschtanka“ oder „Nebensache“ und auch bei den Bremer Stadtmusikanten vom Theater Neumond. Viele dieser Stücke im Kinder- und Jugendtheaterbereich sind bereits gut gebucht, bei einigen Zusatzvorstellungen anberaumt. Die verstärkten Anfragen von Kindergärten und Schulen – ein neues Phänomen: „Viele kommen auf uns zu und sagen: ‚Wir dürfen wieder!‘“, freut sich Schroeder. Corona-Bedenken seien unbegründet: „Wir besetzen den Zuschauerraum nicht ganz voll, und alle elf Minuten folgt ein kompletter Luftaustausch.“