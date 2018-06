„Full Pull“ der PS-Monster

Visselhövede - Von Henning Leeske. Zu Tausenden kamen wieder die Fans von PS-starken Traktoren. Dieselschwaden und vibrierende Bremswagen wollten die Zuschauer sehen und bekamen am Sonntag davon reichlich. Gleich zwei PS-Monster gaben sich auf dem Gewerbe-Campus Lehnsheide die Ehre, um den Bremswagen bis zum Begrenzungswall zu ziehen.

Das IHC-Team aus Nordfriesland konnte seit dem Start im vergangenen Jahr durch emsiges Schrauben an seinen Ackerboliden die Leistung auf unfassbare 1000 PS bringen und verdunkelte bei den Show-Pulls den Himmel über Visselhövede. Auch das Team vom „Destructive Deere“ sorgte mit seinen rund 600 Pferdestärken für Begeisterung bei den Zuschauern, nicht alleine wegen Feuerstöße aus dem überdimensionierten Sportauspuff.

Neben den Traktoren der Sportklasse waren die Hauptattraktion die vielen Starter in den Farmer- und Hobbyklassen. In den Klassen von 2,5 bis zwölf Tonnen kamen ganz normale Trecker auf die Wettkampfbahn, die sonst ihren Dienst auf den Feldern in ganz Niedersachsen verrichten. Denn mittlerweile kommen Teilnehmer aus vielen Teilen des Landes an die Vissel, um sich mit den Berufskollegen zu messen.

Wieder große Veränderungen gab es bei diesem elften Trecker-Treck, weil zum ersten Mal in der Lehnsheide gezogen wurde „Mit dem neuen Veranstaltungsort hatten wir wieder viel Vorbereitungen zu treffen, aber mit unserem tollen Team und dank der vielen freiwilligen Helfer haben wir es geschafft, einen super Trecker-Treck auf die Beine zu stellen“, sagte der Vorsitzende Michael Twiefel.

Auch der Bremswagenchef Dennis Benterbusch vom „Eliminator“, der seit Jahren nach Visselhövede kommt, lobte die neuen Bahnen. „Die Lehmbahn gibt unserem Bremswagen richtig Gripp, damit die Fahrer ordentlich ins Schwitzen kommen“, so Benterbusch. So wurde sportlich fair der Sieger in jeder Klasse ermittelt, oft auch mit einem Stechen, da gleich mehrere Schlepper einen „Full-Pull“ mit ihren Piloten schafften.

Ein „Full-Pull“ gelang auch dem Team Nindorf mit seiner perfekt organisierten Veranstaltung selbst, die pünktlich mit einer ordentlich zelebrierten Siegerfeier beendet wurde.