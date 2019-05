Seniorenrat fordert barrierefreie Marktplatzquerung

Visselhövede – Der Visselhöveder Marktplatz soll auch von Rollstuhlfahrern uneingeschränkt genutzt werden können, und „darum brauchen wir barrierefreie Überquerungen“, fordert Klaus-Dieter Burmester vom Seniorenbeirat. Er hat nämlich bei einem Ortstermin mit Rollstuhlfahrern festgestellt, dass „die Fugen zwischen den Pflastersteinen einfach zu groß sind“.

Die kleinen Vorderräder der Gefährte würden hängen bleiben, was auch ein Umkippen des Rollstuhls ermögliche. Darum fordere der Seniorenrat zwei Übergänge mit glatten Platten. Einen bei der Polizei und einen am Rathaus. Mit diesem Antrag hat sich am Dienstagabend der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung befasst und sich aber auf nur einen Übergang am Rathaus festgelegt.

2006 wurde der Marktplatz umgebaut. Und schon damals hatten sich die Mitglieder des Stadtrats Gedanken gemacht, ob Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer die aus Granitsteinen bestehende gepflasterte Oberfläche gefahrlos nutzen können. Seinerzeit war man zu dem Schluss gekommen, dass das hochwertige und damit teurere Material so beschaffen sei, dass fast eine Ebenerdigkeit ausgebildet werde. Die damalige Bürgermeisterin Franka Strehse, die noch nie ein Freund der vor ihrer Zeit in Auftrag gegebenen Platzgestaltung war, hatte geätzt, dass sich Frauen die „Füße brechen“ können, wenn sie den Platz mit hochhackigen Schuhen nutzten.

Landschaftsarchitekt Frank Dieter Stucken aus Bötersen hatte den Platz geplant und wurde auch jetzt mit dem Antrag des Seniorenbeirats konfrontiert. Seiner Meinung nach sollten farblich angepasste acht Zentimeter dicke Granitpflasterplatten in den Maßen 30 mal 20 Zentimeter verwendet werden. Der Fachmann rechnet mit einer Summe von rund 30.000 Euro, die für eine Querung des Platzes am Rathaus verbaut würden. Auch er rät von einer zweiten Querung an der Polizei ab.

Gerd Köhnken, Bereichsleiter Bauamt, erinnerte daran, dass die Platten überfahrbar sein müssen, da der Marktplatz von vielen Autos und Bussen genutzt werde.

Bleibt die Frage der Finanzierung. Bürgermeister Ralf Goebel brachte ein Projekt des Landkreises ins Gespräch, bei dem die Bushaltestellen um gut 20 Zentimeter angehoben werden, damit die Fahrgäste barrierefrei in die Busse einsteigen können. „Vielleicht können wir da ja was machen“, so Goebel.

Die Verwaltung bekam vom Ausschuss den einstimmigen Auftrag, genau das auf Machbarkeit zu prüfen. Des Weiteren sollen die Kosten für eine Technik ermittelt werden, die es Rollstuhlfahrern ermöglicht, die hintere Rathaustür per Summer zu öffnen. „Denn auch dort gibt es zurzeit noch Probleme. Hauptsache, es tut sich überhaupt was“, so Burmester, der „mit einer Marktplatzquerung zufrieden“ wäre.