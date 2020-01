„Für Politik ist es nie zu spät“

Ratsfrauen starten Werbeaktion / Lokale Verantwortung ohne Parteibuch

+ Seit Jahren in der Politik: Pamela Helmke.

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Bei 21 Männern im Visselhöveder Stadtrat gehen wir vier Frauen manchmal unter. Da muss man dann und wann auch schon mal die Ellenbogen einsetzen“, machte die Nindorferin Astrid Kirmeß deutlich. Die CDU-Kommunalpolitikerin hatte gemeinsam mit Irene Becker (WiV), Pamela Helmke (CDU) und Dagmar Kühnast (SPD) zur Diskussions- und Informationsrunde zum Thema „Mehr Frauen in die Politik“ ins Café „NebenAn“ eingeladen. Die vier informierte unter anderem darüber, wie sie zu ihren Posten in der lokalen Politik kamen und wie sie die Sitzungen als Frauen erleben. „Als ich neu war, bin ich blauäugig an die Arbeit gegangen. Ich dachte, dass man Infos bekommt, daran arbeitet und abstimmt. Doch ich musste lernen, dass Informationen eine Holschuld sind. Da muss man einfach dranbleiben“, erkannte Pamela Helmke.