Fünfte Aktion „Tisch an Tisch“

Visselhöveder essen gemeinsam / Neue Gesichter erwünscht

+ Gustav Stegmann mit den Flyern, die auf die Aktion am 7. Juli hinweisen. Foto: Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Was vor fünf Jahren begann, hat sich zu einem echten Event gemausert und ist fest im Visselhöveder Veranstaltungskalender etabliert: Die Aktion „Tisch an Tisch“ des Visselhöveder Präventionsrats. Am Sonntag, 7. Juli, ab 12 Uhr ist es wieder soweit: Dann erwarten Hobbyköche an festlich gedeckten Tafeln auf der idyllisch gelegenen Terrasse am Haus der Bildung einige Freunde und einige noch unbekannte Gäste. Denn genau das ist der Clou der Aktion.