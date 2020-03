Fuchs läuft in Tellerfalle: Polizei sucht Zeugen

+ Schwer verletzt hat diese Tellerfalle einen Fuchs. Foto: Polizei

Visselhövede – Die Polizei Visselhövede sucht Zeugen, die Hinweise auf den Aufsteller einer Tellerfalle liefern können, in die ein Fuchs gelaufen war. Den Angaben nach sei das Tier am Montagmorgen mit der Falle am Bein auf einem Grundstück an der Weberlohstraße gefunden worden. Ein Jagdpächter habe das schwer verletzte Tier später „erlösen“ müssen.