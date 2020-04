Frühjahrsputz in Stadt und Dörfern

Besondere Müllsammelaktion startet Dienstag / Klare Regeln und Vorgaben

+ Christian Oddoy hofft auf viele Müllsammler. Foto: Wieters

Visselhövede – Eigentlich sammeln die Schüler der Visselhöveder Oberschule regelmäßig Müll in der Kernstadt und rund um die Visselseen, aber wegen der Corona-Krise fällt die Aktion natürlich ins Wasser. Aber der Müll soll trotzdem weg. Und darum veranstalten die Stadt, der Präventionsrat und die Gruppe „Vissel for Future“ eine besondere Müllsammelaktion am kommenden Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. April, an der jedermann teilnehmen kann.