Fremder Müll vor der Haustür

Kettenburg – Fällt bei ihr im Haushalt Altglas an, stoppt die Visselhövederin Wiebke Brandt auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz in Hodenhagen (Heidekreis) am Altglascontainer in Kettenburg. „Der liegt fast auf dem Weg und so kann ich die Gläser und Flaschen einfach und ohne großen Umweg entsorgen.“ Aber jetzt hat sie leidvoll erfahren müssen, dass sie sich auch um die Müllentsorgung fremder Menschen kümmern muss.

Was war geschehen? „Während ich am Container in Kettenburg mein Altglas in die Öffnungen gesteckt habe, fiel mir eine große, feste Lidl-Einkaufstüte auf, die herrenlos zwischen den beiden Behältern zur Glas- und Altkleiderentsorgung stand“, berichtet Brandt. „Offenbar hatte sie dort jemand abgestellt. Aber ich habe mir zunächst nur dabei gedacht, dass der Eigentümer wohl keine Lust hatte, den Müll zu sortieren und entsprechend zu entsorgen. Ich habe der Tüte aber keine weitere Beachtung geschenkt.“

Umso überraschter war Wiebke Brandt dann am darauffolgenden Morgen: „Denn die Tüte stand auf meinem Grundstück direkt am Auto. Keine Ahnung, wer sich die Mühe gemacht und mir den vorher schon illegal entsorgten Müll vor die Tür gestellt hat.“ Sie vermutet, dass sie jemand bei ihrer ordnungsgemäßen Entsorgung des Altglases gesehen hat und vermutet habe, dass ihr auch die Tüte gehören würde. „Aber dass sich jemand ganz auf den Weg von Kettenburg nach Visselhövede macht, ist schon bemerkenswert.“

Im Nachhinein stört Brandt vor allem, dass derjenige, der ihr die fremde Tüte heimlich auf den Hof gestellt hat, offenbar das Gespräch scheut. „Sonst hätte ich die ganze Sache ja aufklären können. So hat auch er den Müll, wie bereits sein Vorgänger, illegal entsorgt.“ Da sie nicht wisse, wer ihr dieses „Geschenk“ gemacht habe, könne sie sich auch nicht bedanken. „Ärgerlich ist für mich jetzt nur, dass ich diesen fremden Müll auf meine Kosten entsorgen musste. Das ist in meinen Augen nicht ganz fair.“

Wiebke Brandt blieb also nichts anderes übrig, als den Inhalt der großen Tüte – Gläser, Porzellan, Papier und Hausmüll – Stück für Stück in der Restmülltonne und in Containern zu entsorgen. „Weil ich nämlich nicht so handeln wollte und werde wie die anderen beiden Personen. Der, der die Tüte in Kettenburg an die Container gestellt hat, und der, der sie zu mir gebracht hat. Ich würde aber gerne mal mit der Person reden, die mich heimlich besucht hat. Mich würde interessieren, was er beobachtet hat und was ihn dazu verleitet hat, mir die Tüte vors Auto zu stellen.“

Illegale Müllentsorgung kann richtig teuer werden

Das Visselhöveder Ordnungsamt hat immer wieder mit Fällen von illegaler Müllentsorgung im Stadtgebiet zu tun. Dabei wird besonders der Containerplatz am Hallenbad von den Umweltsündern ins Visier genommen. Dort ist es recht ruhig, nach Schließung des Bads ist kaum noch mit Passanten oder fahrenden Autos zur rechnen und so legen Unbekannte dort immer wieder Hausmüll oder gar ihren gesamten Hausrat und auch ausgediente Elektrogeräte ab – und das, obwohl auch die Sammelstelle in Nindorf-Paterbusch Elektro-Kleingeräte kostenlos entgegennimmt. Viele Kubikmeter hat der städtische Bauhof in den vergangenen Jahren dort und auch an anderen Container-Standorten entsorgen müssen – meistens auf Kosten der Steuerzahler. Für manche ignorante Zeitgenossen ist ihre Bequemlichkeit aber auch ein teures Vergnügen. Denn beim Aufräumen fahnden die Bauhofmitarbeiter nach Adressen oder Aufklebern, um Hinweise auf die Verursacher zu bekommen. „Finden wir die Personen heraus, die für den Müll verantwortlich sind, gibt es eine saftige Ordnungsstrafe, die die Leute echt im Portemonnaie merken“, heißt es aus dem Visselhöveder Ordnungsamt.