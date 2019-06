Für die Freiheit der Kunst

Visselhövede - Von Jens Wieters. Inmitten des Visselhöveder Gewerbe-Campus Lehnsheide befindet sich das Haus Nummer vier, das seit knapp drei Jahren die „ArtOutlet Die Dauer(nd)Ausstellung“ beherbergt. Rund 50 Künstler verschiedener Genres sind dort aktiv. Es wird gemalt und musiziert, gehäkelt und getöpfert, es entstehen Skulpturen und textile Kunstwerke, Romane und Gedichte sowie viele Dinge mehr. Joachim Behrens, Chef des Unternehmens JBS und Eigentümer des Campus, überlasst den Künstlern die Räume für eine kleine Miete.

Aber dennoch können die nicht alle aufbringen, weil nicht jeder Künstler wirtschaftlich erfolgreich ist. Darum ruft Willi Reichert, der das „ArtOutlet“ gemeinsam mit Behrens ins Leben gerufen hatte, jetzt zu einer Crowdfunding-Aktion in verschiedenen Phasen mithilfe der Internet-Plattform „Startnext“ auf. „Damit soll der Künstlerin ,LinDa‘, die seit einem Jahr dank der Unterstützung eines Sponsors in unserem Haus aktiv ist, weiter die Entfaltung ihrer vielfältigen Kreativität ermöglicht werden“, berichtet Reichert.

Dabei gehe es gar nicht um große Summen, sondern „wir sprechen von rund 800 Euro, die zusammenkommen müssen“. Dieses Crowdfunding-Projekt für „LinDa“ soll bereits jetzt beginnen, während das zweite im kommenden Januar in die Realisierungsphase übergeht. „Denn wir haben in einem der oberen Stockwerke noch zwei Räume frei, die wir gerne Schulen oder anderen Gruppen zur Verfügung stellen würden“, sagt Reichert. So haben in einem Raum ehemalige Soldaten Comics an die Wand gemalt, und „es wäre schade drum, wenn sie irgendwann übermalt würden, schließlich hat das ganze Gelände einen geschichtlichen Hintergrund als Kaserne“, betont Reichert.

Der könnte sich vorstellen, dass jemand den Raum nutzt, der sich mit der Kasernenhistorie beschäftigt und vielleicht sogar eine kleine Ausstellung mit Fotos oder anderen Requisiten auf die Beine stellt. Bei diesem Fundingprojekt müssten laut Reicherts Berechnung rund 2 600 Euro zusammenkommen, die ebenfalls über die Plattform „Startnext“ gesammelt werden.

Denn den Künstlern fällt es schwer, Förderungen zum Beispiel aus der öffentlichen Hand oder aus Stiftungen zu bekommen. „Meistens braucht es eine Vereinsgründung dafür. Aber Kunst und Verein sind ein bisschen wie Hund und Katze. Denn Kunst müsste immer Kompromisse eingehen und dann ist es keine Kunst mehr, denn die braucht ihre Freiheit“, betont Reichert.

Ob nun jemand aus Opas hinterlassener Briefmarkensammlung in einer ehemaligen Zwei-Mann-Stube, die ausgestattet ist mit Strom, Licht und Heizung, Collagen anfertigen will, um diese dann im Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit zu zeigen, oder jemand sucht einen Ort, um zurzeit bisher unverstandene Kunstwerke trocken zu lagern: „Für solche und ähnliche, auch ruhig mal schräge Ideen möchten wir Crowdfundingmittel einwerben, oder mit Mitteln, die durch diese Kampagne zur Verfügung stehen, knapp bei Kasse befindlichen Schulprojekten einen Raum geben, wo man ohne den immer wieder eintretenden Wegräumdruck etwas ausprobieren kann“, betont Reichert.

Unterstützenswert sei das Projekt schon alleine aus dem Grunde, weil es zum einen den Wandel eines Geländes von der Bundeswehrkaserne hin zu einem besonderen Projekt in der städtischen Gewerbelandschaft fördert und mit dem ArtOutlet auch etwas Einmaliges im Zeichen der Kasernenkonversion darstelle.