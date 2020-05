Weg frei für die Gedenksteine

Nächster Schritt für das Drögenbosteler Mahnmal für den Frieden

+ Die Steine neben dem bestehenden Denkmal sollen durch Findlinge ersetzt werden, auf denen die Namen der im Zweiten Weltkrieg in Drögenbostel gefallenen Soldaten und getöteten Zivilisten stehen. Fotos: Wieters

Drögenbostel - Von Jens Wieters. Zwar ist der eigentliche Zeitplan ein wenig durcheinandergeraten, aber Drögenbostels Ortsvorsteher Michael Meyer (CDU) ist froh, dass er aus dem Visselhöveder Rathaus grünes Licht bekommen hat, um 5 000 Euro aus der Stadtkasse dafür zu nutzen, ein Mahnmal für die gefallenen Soldaten und die zivilen Opfer des Zweiten Weltkriegs zusätzlich zu dem Erinnerungsstein an die Gefallen des Ersten Weltkriegs direkt an der Hauptstraße aufstellen zu lassen. Eigentlich hatte Meyer und mit ihm sicherlich auch ein Großteil der Drögenbosteler Bevölkerung gehofft, dass die Gesamtsumme von rund 7 100 Euro von der öffentlichen Hand getragen wird, „aber 5 000 sind auch schon was“, so Meyer, der für den Rest der Summe bereits Sponsoren gefunden hat.