Forscher-Zertifikat für Visselhöveder Fabula

Von: Jens Wieters

Regelmäßig wird in der Kita Fabula in Kleingruppen experimentiert. © Wieters

Der Visselhöveder Kindergarten Fabula darf sich jetzt ganz offiziell „Haus der kleinen Forscher“ nennen. Fast jeden Tag wird experimentiert.

Visselhövede – Der kleine Luke blinzelt durch die Lupe und schaut ganz interessiert zu, als Erzieher Oliver Steimke wie von Zauberhand nur mithilfe von ein wenig Wasser und bunten Leuchtstiften durchsichtige kleine Kugeln in bunte Perlen verwandelt. Das ist nur eines von vielen Experimenten, die im Visselhöveder Kindergarten Fabula jetzt zum Alltag gehören.

Denn die Kita ist nun auch ganz offiziell ein „Haus der kleinen Forscher“. Und das hat Leiterin Irmtraud Pape sogar Schwarz auf Weiß, denn Dirk Immken von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade, die das Programm begleitet, hat das entsprechende Schild mitgebracht und natürlich als Geschenk einen Experimentierkasten, damit Steimke die Ideen nicht ausgehen.

„Der Fabula ist einer von nur 42 Kindertagesstätten aus dem gesamten Elbe-Weser-Raum, die jetzt diese Zertifizierung überreicht bekommen“, berichtet Immken. Die IHK fördert Kindergärten und Grundschulen, wenn sie die Kinder forschend und entdeckend an die spannenden Phänomene des Alltags heranführen wollen. „Deshalb sind wir Kooperationspartner der seit 2006 bundesweit agierenden Stiftung ,Haus der kleinen Forscher‘ und aktiv im Netzwerk ,MINTelligenz‘“, ergänzt der Bildungsreferent der Kammer.

Die IHK war es auch, die es den Fabula-Erziehern ermöglicht hatte, an Themenworkshops teilzunehmen, bei denen sie sich für die Experimente mit den Kindern weiterbilden können. „Sie nehmen viele neue Ideen in die Kitas und Schulen mit. Kostenlose Weiterbildungen finden regelmäßig statt“, so Immken.

„Wir hatten uns 2020 für das Programm beworben, und ich muss an dieser Stelle dafür danken, dass unsere Mitarbeiter das bis zum Ende mitgemacht haben, denn immerhin haben sie eine Menge Freizeit dafür geopfert“, so Irmtraud Pape. Denn die Corona-Pandemie habe die Workshops nur online zugelassen, und das obendrein an Samstagen oder auch mal Freitagnachmittags.

Erzieher Oliver Steimke und Kita-Leiterin Irmtraud Pape bekommen das Forscher-Zertifikat aus den Händen von Dirk Immken (r.) von der IHK. © -

Aber davon profitieren die aktuell 63 Kinder in Kindergarten und Krippe, denn selbst die Jüngsten sind schon ein bisschen mit dabei, wenn Steimke und seine Kolleginnen in Kleingruppen von sechs bis acht Kindern mal wieder zaubern. „Und dafür braucht es oft gar nicht viel. Manchmal einen Magneten, mal ein bisschen Sand oder auch Wasser, Licht und bekannte Spielsachen“, erläutert Steimke, der versucht, alle Gruppen für die „MINT“-Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. „Und selbst verhaltensauffällige Kinder sind auf einmal ganz anders, wenn sie mit großen Augen die Experimente verfolgen. Denn Kinder wollen von sich lernen“, hat Pape festgestellt.

Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels und unbesetzter Ausbildungsstellen hofft die IHK natürlich, dass durch dieses „frühkindliche Bildungsprogramm unsere Jüngsten spielerisch für die ,MINT-Bereiche‘ und auch für die Nachhaltigkeit zu begeistern sind“, erläutert Immken, denn auch Letzteres werde immer mehr zum Thema. Die IHK setze sich auch dafür ein, dass die Grundlagen der Kitas in den Schulen fortgeführt werde, damit „wir irgendwann viele Stellen besetzen können“.

Das Herzstück der vom Bundesbildungsministerium unterstützten Initiative ist laut Flyer ein umfangreiches Bildungsprogramm, das in erster Linie pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt, die Kinder qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten.

„Kitas, Horte und Grundschulen sollen die Kinder für ihre Zukunft stärken und sie von klein auf dabei begleiten, selbstbestimmt zu denken und verantwortungsvoll zu handeln“, heißt es dazu aus Berlin. Die Stiftung möchte dazu beitragen, dass sich junge Menschen „in dieser sich schnell verändernden und komplexen Welt gut orientieren können, offen für Neues bleiben und eine gute Zukunft für alle gerne mitgestalten“.

„Und das machen wir doch gerne“, sagt Oliver Steimke lachend und baut vor großen Kinderaugen das nächste Experiment auf, das die Kleinen begeistert verfolgen.