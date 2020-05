Ford liegt auf der Seite

Ohne Verletzungen blieb ein 73-jähriger Ford-Fahrer aus Visselhövede, der sein Auto am frühen Samstagabend auf dem Lidl-Parkplatz an der Soltauer Straße in Visselhövede auf die Seite gelegt hatte. Der Mann war nach Angaben der Polizei vom Kupplungspedal gerutscht und hatte Vollgas gegeben. Der Ford fuhr über einen Bordstein und gegen einen Schildermast, sodass er auf die Seite katapultiert wurde. Die Visselhöveder Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, befreite den 73-Jährigen durch die Heckklappe. Foto: Hermonies