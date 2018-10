Ford-Höhns schließt die Visselhöveder Filiale

Visselhövede - Von Jens Wieters. Nach 30 Jahren werden am Silvestertag die letzten Bremsbeläge gewechselt und die letzten Ölwechsel gemacht: Das Traditionsunternehmen Ford-Höhns gibt zum Ende des Jahres seine Visselhöveder Filiale an der Rotenburger Straße auf.

„Das ist natürlich keine Entscheidung, die man zwischen Frühstück und Mittag trifft, sondern wir haben uns schon recht lange über den Standort Gedanken gemacht“, sagt Höhns-Geschäftsführer Mathias Hagel.

Aber das Unternehmen habe einen gewissen Anspruch an seine Außendarstellung und an die technische und energetische Ausstattung des Gebäudes. „Und all das ist in dem Visselhöveder Haus nicht ausreichend gegeben“, begründet Hagel die Schließung. Die Räumlichkeiten seien schlicht einfach in die Jahre gekommen und entsprächen nicht mehr dem neuesten Stand. Sein Unternehmen habe in den vergangenen Jahren rund 300 000 Euro in die Standorte in Rotenburg, Soltau und Schneverdingen investiert. „Dort sind wir aber jeweils Eigentümer. In Visselhövede haben wir Grundstück, Ausstellungshalle und Werkstatt nur gepachtet. Diesen Vertrag, der noch bis zum Juni 2019 läuft, haben wir nicht mehr verlängert“, informiert der Autohaus-Chef. Dass schon Ende 2018 die letzten Autos die Werkstatt verlassen würden, liege darin begründet, „dass wir einen sauberen Schnitt für das Ende des Geschäftsjahres machen wollen“.

Die zurzeit noch in Visselhövede tätigen acht Mitarbeiter würden in den anderen Höhns-Häusern dringend gebraucht. Mathias Hagel: „Dort finden sie hochmoderne Arbeitsplätze und adäquate Sozialräume vor. Das ist man den Arbeitnehmern heute ganz einfach schuldig.“ Außerdem hätten einige Mechaniker und Verkäufer dann auch einen kürzeren Weg zur Arbeit. Dennoch sei es ihm nicht leicht gefallen, den Standort Visselhövede aufzugeben, so Hagel. „Denn wirtschaftlich läuft es sehr gut. Aber wir haben dort zum Beispiel keine digitale Achsvermessung, sodass die Fahrzeuge immer nach Soltau oder Rotenburg gebracht werden müssen. Davon hat zwar der Visselhöveder Kunde nichts mitbekommen, aber aus Unternehmersicht ist das schon sehr aufwendig.“

Aber es sei heute ja auch so, dass die modernen Autos nicht alle zwei Monate in die Werkstatt müssten, weil irgendetwas kaputt gegangen sei. „Eigentlich kommt man nur zur Inspektion und im Herbst und Frühjahr zum Wechseln der Räder“, sagt Hagel

Die langjährigen Kunden würden in diesen Tagen über die Maßnahme per Brief benachrichtigt. „Wir bieten in den ersten Monaten noch einen Hol- und Bringservice an. Aber grundsätzlich können unsere Kunden in den modernen Häusern an unseren anderen Standorten einen besseren Service erwarten, als wir ihn in Visselhövede bieten können“, wirbt Hagel, der nach eigenen Angaben nicht weiß, was mit dem Gebäudeensemble nach seinem Auszug geschieht.

Das Grundstück gehört dem Unternehmer Gerd Hoyer aus Walsrode, der aber zurzeit im Urlaub weilt und darum keine Angaben zur Zukunft machen kann. Aber die Familie Hoyer betreibt in der Visselhöveder Nachbarstadt einige Autohäuser und vielleicht werden bald Automarken aus Bayern oder England an der Vissel verkauft.