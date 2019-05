Fokus auf die Jugend

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Ein Gremium einer kleinen Stadt, das niedersachsenweit Furore macht: Das ist der Präventionsrat der Stadt Visselhövede. So waren dessen Vorsitzender Gustav Stegmann als auch Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy über Landesgrenzen hinweg bereits eingeladen, über die Arbeit und Erfolge zu berichten und Vorträge zu halten. Das taten sie nun auch bei dessen Jahreshauptversammlung. Dabei wurde klar: Es soll vor allem noch mehr für die Jugend getan werden.

Stegmann war unter anderem zu Gast in Berlin, um das Projekt „Tisch an Tisch“ vorzustellen. Das Interesse an der vorbildlichen Arbeit seitens der Politik sei da. „Es ist schön, zu sehen, wie unsere Arbeit gewürdigt wird“, stellte der Vorsitzende fest. Oddoy selbst verglich seine Arbeit mit einem Haus. „Zu den Säulen zählen Beratung, Weiterleitung, Unterstützung und Präsenz. Und ohne lebendiges Netzwerk geht es nicht.“ So habe er im ersten Jahr 82 Gespräche geführt und als erste Anlaufstelle viel vermitteln können. Die Bürger kämen mit ihren Problemen, aber auch mit Ideen zur Beratung ins Haus der Bildung. Vernetzung zwischen Schule und Betrieben sei wichtig, um den Übergang zu erleichtern. Den Marktplatz lebendiger zu gestalten sowie Barrierefreiheit und Unterstützung beim Apfelmarkt und der Ausbildungsmesse seien weitere Punkte, die er sich auf die Fahnen geschrieben habe. Des Weiteren soll eine Broschüre entstehen, in der alle wichtigen Anlaufstellen, darunter die Schuldnerberatung und die Arbeitsvermittlung, aufgezeigt sind.

Bürgermeister Ralf Goebel dankte im Namen der Stadt dafür, wie der Präventionsrat öffentlich wahrgenommen werde, überall mitmische und Dinge initiiere. „Das rückt Visselhövede zunehmend in ein positives Licht“, erklärte er. Wünschenswert wäre für ihn, wenn der Fokus noch mehr auf die Begleitung von Jugendlichen gelegt würde, um sie nicht zu verlieren. Die Ausbildungsmesse sei daher ein zentraler Punkt, aber auch bei der Freizeitgestaltung solle man am Ball bleiben. „Es ist ein komplizierter Vorgang, denn es gibt hier viele Grüppchen, die miteinander konkurrieren. Trotzdem haben wir es uns auf die Fahne geschrieben.“

Andreas Goehrt, zweiter Stellvertreter des Präventionsrates, wünschte sich weitere Ideen, wie bei der Skaterbahn. Oberschullehrerin Bärbel Korgel machte deutlich, dass es viele Jugendliche gäbe, die nachmittags nicht beschäftigt seien und ihre Zeit in der Aula der Schule verbringen. „Wir haben die Jugendlichen, ihr habt die Mittel und Möglichkeiten“, appellierte sie. Korgel berichtete in diesem Zusammenhang über die Aktion „Alt trifft Jung“, bei der sie regelmäßig mit Jugendlichen die Tagespflege der Sozialstation besucht.

Nun muss allerdings der Jugendtreff aus den Räumen der Gaswerkstraße raus, da das Gelände verkauft worden ist. Den Vorschlag des Präventionsratsmitglieds Kai Hagge, die Gaststätte im Visselbad als neuen Jugendtreff zu nutzen, quittierten die Anwesenden mit Begeisterung. Des Weiteren will Oddoy mit dem Computermuseum das Interesse der Jugendlichen wecken und auch eine Schülerband zum Apfelmarkt ist im Gespräch.

Auch gewählt wurde noch: Dabei sprachen sich die Mitglieder einstimmig dafür aus, dass der Vorsitzende Gustav Stegmann sowie seine Stellvertreter Nicole Kanapin und Andreas Goehrt im Amt bleiben.