Förderverein Rettungshundewesen Visselhövede floriert wieder

Von: Andreas Schultz

Joachim Raddatz, Vorsitzender des Fördervereins Rettungshundewesen Visselhövede, am Rande des Parcours. Mehr als 150 000 Euro sind bereits in den Bau geflossen. © Schultz

Für den Förderverein Rettungshundewesen Visselhövede geht es wieder bergauf: Laut dem Vorsitzenden Joachim Raddatz hat er den absoluten Stillstand im Katastrophenschutztraining überwunden. Auf dem Gelände wird wieder fleißig geübt und gebaut.

Visselhövede – Joachim Raddatz nimmt das Wort „Aufwind“ in den Mund. Was er Anfang des Jahres noch zum Betrieb des von ihm vertretenen Breitensportclub für Turnierhunde (BSC) in Visselhövede beschrieben hat, gilt nun auch für den dortigen Förderverein Rettungshundewesen. Dabei sah es für letzteren Anfang des Jahres noch vergleichsweise düster aus.

Die Corona-Pandemie hatte zu diesem Zeitpunkt die mehr als 30 Mitglieder voll im Griff. Zwar verfügte der Förderverein über eine Trainingsanlage für Lageübungen, in die zu diesem Zeitpunkt rund 150 000 Euro geflossen sind – nur nutzen konnte er sie nicht vollumfänglich.

Die Anlage dient nicht nur für das Training privater Vierbeiner und Diensthunde, sondern den sogenannten Diensthundführenden Behörden auch zum Durchspielen von Szenarien zur Übung für den Ernstfall. Vermisste finden, Verletzte und Verschüttete bergen: Das gehört zum täglich Brot der im Röhrensystem trainierenden Rettern. „Beim Hundeführertraining kann man ja noch Einzeltrainings anbieten. Sobald es aber in Richtung Katastrophenschutz geht, ist die Arbeit im Team gefragt“, erläutert Raddatz. Und genau dieses Zusammentreffen von Rettern habe es nicht geben können: Aufgrund der Corona-Beschränkungen war an Übungseinsätze, die in der Regel mit einer Vielzahl von Personen zusammenhängen, nicht denkbar. Entsprechend ausgeprägt ist das Stirnrunzeln bei Raddatz, als er sich im Februar zur Aktivität des Vereins äußert. „In der Zeit hatten wir quasi Stillstand“, sagt der Vorsitzende heute. „Wo Mannschaften zusammenkommen müssen, lag alles brach. Die Praxisausbildung fehlte einfach.“

Die Furchen haben sich nun wieder geglättet: Dem Verein geht es seit Lockerung der Infektionsschutzmaßnahmen deutlich besser. Sogar das vom Vorsitzenden angestrebte Ziel, fünf Hundeführer in der Rettungshundestaffel Visselhövede vorzuhalten, scheint in greifbare Nähe gerückt: Drei Stück – darunter Raddatz, der seit 1996 geprüfter Rettungshundeführer ist – sind bereits fester Bestandteil des Personalstamms; darüber hinaus stehen vier Anwärter in der Warteschlange. „Es wäre schön, wenn das klappt, nur müssen dafür auch alle durchhalten“, lässt der Vorsitzende Skepsis durchblicken. Das sei nicht böse gemeint, allerdings komme mit dem Titel Rettungshundeführer auch ein Haufen Verantwortung auf die Träger zu. Neben laufender Fortbildung gehört dauerhafte Einsatzbereitschaft dazu. Die Bezeichnung ist kein Anstecker, den man bequem am Revers tragen kann – „damit ist Arbeit verbunden“.

Den großen Einbruch bei den Mitgliederzahlen habe es nicht gegeben, sagt Raddatz. 35 sind es heute, die Zahl steige langsam aber stetig. Dass es dem Verein inzwischen wieder gut geht, dafür macht der Vorsitzende sein „tolles Team“ verantwortlich – unter anderem Dieter Löding, der besonders aktiv sei. „Wenn der von einer Sache überzeugt ist, arbeitet der bis zum Umfallen“, lobt Raddatz. Zu seinen Aufgaben gehört das Fertigen der Namenssteine, die überall auf der Anlage verteilt sind. Die gravierten Marmorblöcke verewigen die Sponsoren, ihr Einsatz bleibt so auf Dauer ersichtlich. Das bietet Anreiz zum Spenden, weiß Raddatz. Bandenwerbung im Stadion koste schon mal 500 Euro pro Jahr. Bei den Namenssteinen auf dem Hundesportplatz geht es um größere Beträge bei Einmalzahlung – „dafür hält das auch für die Ewigkeit“.

Das Röhrensystem ist umfangreich. In der Mitte des Hügels treffen neun Tunnel auf drei Etagen zusammen. © Schultz, Andreas

Die Mittel setzen Vereinsmitglieder ein, um in der Freizeit die Anlage zu erweitern – Stück für Stück über lange Zeiträume, weil Ressourcen wie Bagger, Trecker, Schönwetterstunden und Arbeitskraft nicht so leicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Raddatz sieht die gemächlichen Erweiterungsarbeiten positiv: „Das ist gut, so kann man noch viel ändern“, sagt er. Erst kürzlich haben sich Mitglieder zum Pflastern von Wegen und zur Verbesserung der Terassenführung getroffen. Auf der Wunschliste der Erweiterungen stehen beispielsweise noch eine Vorrichtung, um das Abseilen noch besser üben zu können, und eine Wendeltreppe. Denn die Nutzung einer solchen Installation muss mit unerfahrenen Hunden trainiert werden. Für mehr Realitätsnähe beim Bergen von Personen, soll im Schacht auch noch gemauert werden, so der Vorsitzende.

Wer viel online einkauft und das Vorhaben des Vereins unterstützen möchte, kann das beispielsweise bei der Spendenaktion eines namhaften Online-Versandhandels tun. Bei Amazon Smile lässt sich der Förderverein Rettungshundewesen als begünstigte Organisation auswählen und bekommt so 0,5 Prozent des Einkaufspreises. Darum haben sich digitalaffine Vereinsmitglieder gekümmert. „Wenn so auch nur 30 Euro im Monat zusammen kommen, ist das auch schon was. Damit können wir zum Beispiel etwas Bausand kaufen“, sagt Raddatz. Selbstverständlich steht der Weg über eine reguläre Spende weiterhin offen.