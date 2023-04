Visselhöveder Curata wird kein Flüchtlingsheim

Von: Jens Wieters

Seite Ende März steht das ehemalige Seniorenheim an der Rotenburger Straße leer. © -

Das Gebäude, in dem das insolvente Visselhöveder Curata-Seniorenheim untergebracht war, wird keine Flüchtlingsunterkunft. Es werden aber Nachnutzer gesucht.

Visselhövede – Der Rasen könnte ein bisschen Pflege gebrauchen, die vielen Fensterhöhlen sind dunkel und verwaist, die Parkplätze leer und die Türen verrammelt: Für das ehemalige Curata-Seniorenheim in Visselhövede sucht die Grand City Property (GCP) aus Berlin als Eigentümer nach der Insolvenz ihres Mieters nach „einer neuen Nutzung“, wie es aus der PR-Abteilung des europaweit tätigen Immobilienunternehmens heißt. Ein Flüchtlingsheim wird es aber nicht.

Es geht bei der Suche nicht nur um das Haus, in dem zuletzt rund 50 Senioren untergebracht waren, die sich einen neuen Heimplatz suchen mussten, und etwa 45 Pflegekräfte, die dort ihr Geld verdient haben, sondern auch um das große Außengelände und Nebengebäude an der Rotenburger Straße. „Aber eines steht auf jeden Fall fest: Es ist nicht als Unterkunft für geflüchtete Menschen vorgesehen“, stellt Bürgermeister André Lüdemann klar, nachdem immer wieder entsprechende Gerüchte durch die Stadt geistern.

Für Flüchtlinge, die nach dem klar definierten Verteilerschlüssel in Visselhövede untergebracht werden müssen, gebe es noch ausreichend Wohnraum. „Es kann auch niemand kommen und sagen: Ihr müsst die Menschen im ehemaligen Curata unterbringen, dort ist Platz. Das ist nämlich ureigene Sache einer Gemeinde.“ Außerdem habe sich die Lage in Niedersachsen aktuell etwas entspannt, weil viele Menschen in anderen Bundesländern unterkommen würden. Und dass das frühere Altenheim als Landeseinrichtung für Flüchtlinge herhalten könnte, schließt Lüdemann ebenfalls kategorisch aus: „Dafür ist das Gelände viel zu klein und wir haben bereits eine Notunterkunft in der ehemaligen Kaserne auf dem Gewerbecampus Lehnsheide. An dem Gerücht Flüchtlingsheim ist also überhaupt nichts dran“, unterstreicht der Bürgermeister.

Auch für einen Hotelbetrieb sind Gebäude, Innenhof und Außengelände geeignet. © Wieters

Er habe bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Curata-Pleite Anfang des Jahres Kontakt mit der GCP-Verwaltung aufgenommen und auch „gute Gespräche geführt“, um vielleicht einen Fortbestand als Pflegeheim mit einem anderen Betreiber zu ermöglichen, aber die seien letztlich im Sande verlaufen.

Das liegt wohl auch an den Preisvorstellungen, die der Immobilienkonzern sowohl für einen möglichen Verkauf des Areals als auch für eine Pacht aufrufen soll. Visselhövedes Verwaltungschef Lüdemann nennt zwar keine Summe, sagt aber auch, dass „es Zahlen sind, die selbst in Metropolen wie Berlin kaum Chancen am Markt haben und bei uns im ländlich geprägten Niedersachsen schon mal gar nicht.“

Der Mietzins oder auch der Kaufpreis könnten vielleicht auch der Grund sein, warum eine Privatschule kein gesteigertes Interesse an dem Objekt mehr hat, denn auch solch ein Unternehmen hatte Gerüchten zufolge bereits die Fühler für ein Internat ausgestreckt.

In der GCP-Presseabteilung gibt man sich auf Nachfrage unserer Zeitung zugeknöpft: „In solchen Situationen ist es üblich, dass der Eigentümer verschiedene Möglichkeiten für die beste zukünftige Nutzung des Gebäudes prüft.“ Grundsätzlich sei eine vielfältige Nachnutzung denkbar, zum Beispiel als Gastronomie, als Hotelbetrieb, für Büros oder Arztpraxen, aber auch für Seniorenwohnen oder wieder als Pflegeheim. „Diese aktiven Prüfungen laufen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir über konkrete Details informieren, wenn diese feststehen“, heißt es aus der Hauptstadt.

Der bisherige Mieter Curata Care Holding hatte im Januar ein Insolvenzverfahren in Eigenregie angemeldet und diese einschneidende Maßnahme mit „angestrebten Restrukturierungen“ begründet. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die explodierenden Energiekosten und sonstige allgemeine Preissteigerungen seien Teile der Gruppe in eine finanzielle Schieflage geraten. Die Situation habe sich durch die Anhebung des Mindestlohns sowie durch Personalmangel verschärft.

Der damalige Heimleiter Randolph Opper war aber auch auf GCP nicht gut zu sprechen: „Mit dem baulichen Zustand der Einrichtung ist nun mal ein Seniorenheim nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.“ Die Berliner hatten damals gekontert, dass „Instandhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen grundsätzlich vom Mieter zu tragen“ seien.

So werden wohl in den kommenden Wochen die Fensterhöhlen leer bleiben und der Rasen wird weiter wachsen.