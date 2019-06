Wittorfer bereiten sich auf den 14. Juli vor / Jetzt für Standplatz anmelden

+ Das Organisationsteam aus Wittorf. Foto: Kirchfeld

Wittorf – Dachboden aufräumen und mal gucken, was im Schuppen oder der Garage zu schade zum Wegwerfen ist. Dann ab damit zum Flohmarkt Am Ostermoor in Wittorf. Am Sonntag, 14. Juli, treffen sich dort nämlich wieder hunderte Kunden und rund 120 Händler. „Dieses Mal gibt es aus dem Erlös der Standgelder nicht nur einen Kinoabend für Erwachsene, sondern auch einen Kinonachmittag für Kinder inklusive Popcorn und Getränke zum Selbstkostenpreis“, verrät Harald Voß. Der Termin für den Kinotag soll Sonntag, der 1. September, sein. „Die Titel der Filme stehen noch nicht ganz fest, es wird aber auf alle Fälle etwas zum Lachen sein, das Leben ist ernst genug“, informiert Voß.