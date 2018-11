Wrestling-Größen in Wittorf: Fliegende Körper und bebende Bretter

„Atmosphäre ist sehr familiär“

+ © Leeske Star Buck hatte seinen Gegner Joe Legend ganz schön der Mangel. © Leeske

Wittorf - Von Henning Leeske. Verschwitzte Körper flogen wieder durch das Dorfgemeinschaftshaus in Wittorf und landeten auf den bebenden Brettern des Kampfringes der Showbühne. Denn die Tour der Deutschen Wrestling Allianz machte am Samstag erneut Station in der Visselstadt und unterhielt das Stammpublikum bestens. Lokalmatador Crazy Johnny Tiger, alias Christian Städter, hatte wiederum echte Stars aus der Wrestling-Szene nach Wittorf gelockt und sorgte so für ein volles Haus.