Visselhöveder Feuerwehren verhindern weiteres Fischsterben

Von: Jens Wieters

Drei Feuerwehren waren am Wochenende im Einsatz, um den Sauerstoffgehalt im Gewässer zu erhöhen. © Privat

Große Hitze, kein Niederschlag: Der Sauerstoffgehalt in Visselhöveder Regenrückhaltebecken sinkt. Viele Fische sind bereits verendet. Die Feuerwehren haben vorerst geholfen.

Visselhövede – Knapp eine große Mülltonne voll toter Fische haben die Männer der Visselhöveder Kläranlage in den vergangenen Tagen aus dem Regenrückhaltebecken hinter dem Zernitz-Park und aus dem Mümmelteich an der Eichenstraße aus dem Wasser geborgen. Die Tiere sind durch zu wenig Sauerstoff in den Gewässern verendet.

Um weiteres Fischsterben zu verhindern, waren am Wochenende die Feuerwehren aus Buchholz, Nindorf und Visselhövede im Einsatz. Mittels großer Pumpen und vielen Schläuchen haben sie den Sauerstoffgehalt durch Umwälzung ein wenig erhöhen können. „Ob es schon reicht, oder ob die Wehren nochmal ran müssen, hängt auch vom Wetter in den kommenden Tagen ab“, so André Plechta, Leiter der Visselhöveder Kläranlage.

Der ist gemeinsam mit seinem Kollegen Torben Tiedemann zurzeit dabei, mehrmals täglich den Sauerstoffgehalt in den Gewässern des Visselhöveder Bürgerparks zu messen. Am Montagmittag waren es 3,67 Milligramm pro Liter. „Das geht gerade noch so, damit die Fische überleben können.“ Sinkt der Wert noch weiter, wird es wieder eng für Rotfeder und Co. Denn der Sättigungswert beträgt bei 0 Grad in der Regel 14,6 Milligramm pro Liter und sinkt bei 20 Grad bereits auf 9,1. Die fischkritische Konzentration wird im Allgemeinen bei drei Milligramm angegeben.

André Plechta misst mehrmals täglich in den Seen. © Wieters, Jens

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises, die die Seen und Teiche im Sommer regelmäßig checkt, hat Plechta davon in Kenntnis gesetzt, dass Maßnahmen zur Rettung der Fische eingeleitet werden müssen. Das städtische Ordnungsamt hatte daraufhin im ersten Schritt die Ortsfeuerwehr Visselhövede damit beauftragt, mit diversen Pumpen und Monitoren das Wasser so aufzuwirbeln, dass mehr Sauerstoff hinein gelangt. „Wir wollen eigentlich versuchen, einen Wert von acht bis zehn Milligramm zu erreichen, das ist allerdings in den technischen Bauwerken wie Regenrückhaltebecken schwierig, weil das Wasser ohne zusätzlichen Eintrag einfach steht“, informiert Plechta. Darum wurden am Wochenende auch die Ortsfeuerwehren Buchholz und Nindorf zu den Becken nachalarmiert. „Nach gut fünf Stunden hatte das Wasser den vorgegebenen Sauerstoffgehalt wieder erreicht, sodass unser Einsatz beendet war“, berichtet Feuerwehrsprecher Jonas Hermonies.

Doch wie weitere Messungen zeigen, sinken die Werte zumindest in diesen beiden Teichen recht schnell wieder ab. „In den drei Visselseen ist noch alles okay, dort ist ja auch immer ein wenig Bewegung, aber wir messen ebenfalls regelmäßig“, so Plechta, für den es schon zum täglichen Standard gehört, die Wetterkarte im Blick zu haben, immer verbunden mit der Hoffnung auf Wind und Regen. „Denn dann wird der Sauerstoffgehalt auf natürlichem Wege in den Rückhaltebecken erhöht.“

Das technische Equipment der Feuerwehren leistet ganze Arbeit. © Hermonies

Bleiben Trockenheit und Hitze so wie in den vergangenen Wochen, dann müssen die Feuerwehren wohl erneut aktiv werden. „Auf der einen Seite ist das natürlich gut, denn unsere Pumpen und anderes Gerät können wir ausgiebig testen und auch die nötigen Einsatzstunden damit nachweisen, aber auf der anderen Seite funktioniert diese Hilfe auch nur abends oder am Wochenende, wenn unsere Helfer nicht arbeiten müssen“, so Hermonies.

Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der nicht außer Acht gelassen werden dürfe: „Der Einsatz bindet natürlich Personal und Gerätschaften. Kommt es parallel zu einem Brand, müssen wir alles wieder abbauen und die Fahrzeuge bestücken, dann gehen schon mal schnell zehn Minuten ins Land. Aber natürlich stimmen wir solche Einsätze mit der Leitstelle ab, damit die im Falles eines Falles andere Wehren alarmieren kann“, erläutert der Feuerwehrsprecher. So bleibt allen Beteiligten nichts anderes übrig, als auf Niederschlag und moderaten Wind zu hoffen.