Fingerspitzengefühl

Visselhövede – Bereits wenn man den Flur der internationalen Verkaufsabteilung beim Agrarhändler JBS in Visselhövede betritt, hört man ein interessantes Sprachenwirrwarr. Aus einem Büro ist die tschechische Sprache zu hören, daneben Polnisch, ein paar Schritte weiter Niederländisch. Diese Abteilung ist dann auch die erste Station auf dem Rundgang beim Spezialisten für Bedarf der Landwirtschaft von A bis Z.

Vom Campus Lehnsheide in Visselhövede aus verkauft JBS seine Produkte nach halb Europa, auch einige Kunden in Übersee werden von der Vissel aus betreut. Die Niederländer sind für das ganze Nachbarland zuständig, auch der niederländischsprachige Teil in Belgien wird von dem Team bearbeitet. Declan Vogel und Yvonne Maassen von den Brink müssen dazu noch nicht einmal den Campus verlassen, weil Beratung und Verkauf mit den Landwirten komplett am Telefon abgewickelt werden. „Dazu sind die muttersprachlichen Kompetenzen unserer Mitarbeiter natürlich eine sehr wertvolle Eigenschaft für unseren Erfolg“, sagt Firmenchef Joachim Behrens. Wenn bei der Sprachkompetenz noch etwas nachqualifiziert werden müsse, finanziert die Firma auch den Fremdsprachenunterricht. Davon erzählt der neue Mitarbeiter Declan Vogel, als es um seine Englischkenntnisse geht.

Nach einem kurzem Update beim Chef über die Marktlage greift Maassen von den Brink gleich wieder zu ihrem Headset und stellt über den Computer die Telefonverbindung zu einem niederländischen Kunden in Friesland her, um ihn über ein neues Produkt für seinen Milchviehbetrieb zu informieren. „Über unser CRM-Programm (EDV zur Kundenverwaltung, Anm. d. Red.) geht das ganz leicht und ich kann gleich notieren, wie der Kunde reagiert hat. Im günstigsten Fall erfasse ich eine Bestellung, die von den Kollegen dann weiter bearbeitet wird bis zur Lieferung“, schildert sie ihre Arbeitsschritte.

Es komme viel auf den persönlichen Kontakt am Telefon an, weil jeder Betrieb andere Bedürfnisse und Fragestellungen hat, welche die Mitarbeiter auf diese Weise individuell beantworten können. Dabei lebt der Service in der jeweiligen Muttersprache des Geschäftspartners davon, dass JBS auf viele Quereinsteiger setzt, die vorher fast gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun hatten. „Unsere Mitarbeiter müssen vor allem gut mit Menschen umgehen können und eine hohe soziale Kompetenz aufweisen“, so Behrens. Daher sei es nichts Ungewöhnliches, dass die Niederländerin Maassen von den Brink vorher in der Altenpflege tätig war. Sie ist nun seit einigen Jahren bei JBS und sehr zufrieden mit der neuen Tätigkeit, erzählt sie, weil sie nicht wie im Call-Center hunderte Kunden abfertigen soll. „Ungefähr 30 bis 40 Kunden kontaktieren wir pro Arbeitstag. Die Gespräche benötigen manchmal auch etwas Zeit, wenn es um neue Produkte geht oder um größere Bestellungen“, berichtet die Niederländerin.

Nach dem kleinen Ausflug nach Holland geht es über den Flur mit einigen slawischen Sprachfetzen im Ohr zur inländischen Abteilung, die auch Lohnunternehmer versorgt. Hier ist Julian Mehmert gerade dabei, einen Betrieb zu kontaktieren, der seine Rundballen seit der vergangenen Saison selber mit Folien verpackt und deswegen das erste Mal eine neue Generation Verpackungsfolie bestellt hat.

Der Auszubildende zum Großhandelskaufmann will sich erkundigen, ob der Landwirt mit der selbstklebenden Folie zufrieden war und etwas für die nächste Mahd benötigt. Denn es gibt eine garantierte Echtlauflänge einer Rolle, damit die Folie genau für die Menge der kalkulierten Ballen reicht und der Bauer nicht am Ende noch Stroh übrig hat. Spontan fällt dem Kunden ein Problem mit der Wickelung am Ende der Rolle ein, die er reklamieren will. Anhand von Fotos dokumentieren sie das Problem online und der Händler will eine einvernehmliche Lösung finden, damit der Kunde weiterhin zufrieden ist. Die zuverlässige Problembewältigung sei wichtig, um das Vertrauen der Kunden zu erlangen. Da musste auch schon der Azubi Fingerspitzengefühl beweisen. „Bei uns bekommen die Auszubildenden gleich Verantwortung, weil sie so am besten lernen, worauf es ankommt“, schildert Behrens. „Die Frage nach der Produktqualität ist vielen sehr wichtig oder im Frühverkauf ermitteln wir die optimale Menge mit dem Kunden zusammen“, so Mehmert.

Behrens informiert beim Rundgang über sein Geschäft. „Wir stören eigentlich immer. In den landwirtschaftlichen Betrieben gibt es immer etwas zu tun“, sagt er. Und wenn der Landwirt mal Pause mache und auf dem Sofa sitze, will dieser sicher nicht übers Geschäft reden.

Insgesamt 40 Mitarbeiter versuchen, den optimalen Zeitpunkt für den Kundenkontakt zu finden, um die Produkte von Benelux bis an die EU-Grenze in Polen oder der Slowakei zu verkaufen. „Es kommt darauf an, das Feeling für die Leute zu bekommen“, so Behrens weiter – denn jeder sei anders, inklusive der kulturellen Besonderheiten. „Telefonverkauf ist die Kunst, den Kunden vom Mehrwert unserer Produkte und Dienstleistungen zu überzeugen und das ohne Hausbesuch“, bringt es Behrens auf den Punkt. Denn der klassische Außendienst sei in der Branche nicht mehr vorstellbar, weil die Reisezeit nur wenige Termine pro Tag zulassen würde.