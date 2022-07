Finale der Vissel-Freitage mit Muddy Proom

Von: Jens Wieters

Olli Cohrs (l.) und Michael Hermoneit von der Band Muddy Proom freuen sich auf den Vissel-Freitag. © -

Knapp drei Jahre keine Auftritte, und darum kommt der letzte Vissel-Freitag des Jahres gerade recht: Die Band Muddy Proom freut sich auf die Party nächsten Freitag auf dem Visselhöveder Marktplatz.

Visselhövede – „Wir spielen nicht wegen der kleinen Gage, sondern wir spielen, weil wir Spaß an der Musik haben und die Leute unterhalten wollen“, sagen Olli Cohrs und Michael Hermoneit übereinstimmend. Der Bassist und der Schlagzeuger der Visselhöveder Band Muddy Proom freuen sich darum „wie Bolle“ gemeinsam mit den anderen vier Musikern der Formation auf den letzten Vissel-Freitag des Jahres, der am 5.

August, ab 18 Uhr auf dem Visselhöveder Marktplatz sicherlich wieder rund 1 000 Fans anlocken wird. Denn so viele waren bei den beiden vorangegangen Veranstaltungen, die von unserer Zeitung und der Visselhöveder Stadtverwaltung organisiert werden, in die Innenstadt gepilgert, um nach drei Jahren Zwangspause endlich wieder Party zu feiern. Unterstützt wird der letzte Vissel-Freitag dieses Sommers von der Sparkasse Rotenburg Osterholz.

Drei Jahre musste die Band auf diesen Moment warten, „weil Corona uns natürlich etliche Auftritte verhagelt hat“, wie Olli Cohrs betont. Die Pandemie hat auch bei der Band Spuren hinterlassen, so hatten zwei Musiker Muddy Proom verlassen und für sie musste Ersatz herangeschafft werden. Kein leichtes Unterfangen, wenn man kaum zusammen üben und schon gar nicht auftreten darf. „Der Kontakt kam dann über Facebook zustande“, sagt Schlagzeuger Michael Hermoneit aus Ottingen, der viele Jahre die Drumsticks gar nicht mehr in der Hand hatte. „Aber meine Frau hat gedrängelt: Ruf doch mal an! Sie hatte nämlich gelesen, dass Muddy Proom jemanden sucht.“

Der Marktplatz ist immer gut gefüllt. © -

Und ziemlich schnell war klar, dass die Chemie stimmt, sodass sich die Fans „der etwas härteren und schnelleren Rockstücke“ am kommenden Freitag auf die Besetzung Anja Cohrs (Gesang), Olli Cohrs (Bass), Volker Kuffner (Gitarre) Bernd Grochotzky (Gesang), Michael Hermoneit (Schlagzeug) und Jochen Bruns (Keyboard) freuen dürfen. „Die neuen Jungs haben unendlich viel Erfahrung und so war es kein Problem, dass sie die Gassenhauer so präsentieren können, wie unser Publikum es gewohnt ist“, verspricht Olli Cohrs.

Und nicht auf der Bühne ist die Freude über die Vissel-Freitage groß, sondern auch bei den Fans, wie bei der vergangenen Party zu hören war. „Die Vissel-Freitage sind immer ein toller Abend. Die Stimmung ist klasse, und das Wetter hat bisher auch mitgespielt“, freute sich Thomas Müller, der mit einer Clique unterwegs war.

Gemeindearbeiter Christian Oddoy zeigte sich ebenfalls begeistert von der Atmosphäre. „Ich bin das erste Mal hier und freue mich, dass der Marktplatz so belebt wird und das kurz nach dem erfolgreichen Sommerfest. Ich fühle mich durch die Veranstaltungen hier in Visselhövede immer mehr zu Hause.“

Gute Laune und Spaß an der Theke sind bei den Veranstaltungen immer garantiert. © -

„Super Musik, man trifft viele nette Leute, die man lange nicht gesehen hat und kommt ins Gespräch. Vissel kann es“, ziehen Edith und Holger Leibrandt ihr Fazit zu den Vissel-Freitagen.

„Wir freuen uns, dass wir nun wieder Angebote dieser Art durchführen können und dass es gut angenommen wird“, betont Raphaela Christof von der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing der Stadt Visselhövede. Sogar Gäste von auswärts sind immer wieder dabei und feiern mit. „Wir haben Gäste aus Verden, die sind begeistert und probieren die Erdbeerbowle. Es ist einfach nur schön hier“, stellten Manni Lüdemann aus Nindorf und seine Gäste aus der Reiterstadt fest.