Feuerwehrhaus ohne Treppen

So könnte das neue Feuerwehrhaus in Jeddingen aussehen.

Visselhövede - Von Jens Wieters. Es fehlt zwar noch ein wenig Feintuning und die Kosten sind noch nicht bis ins Detail ermittelt, aber zumindest steht seit Dienstagabend fest, dass die Jeddinger Feuerwehrleute in ihrem neuen Domizil keine Treppen mehr steigen müssen. Denn der Visselhöveder Feuerwehrausschuss hat sich einstimmig für eine Erdgeschossbauweise entschieden.

Zuvor war noch eine weitere Variante im Gespräch, die einen Schulungsraum in der ersten Etage vorsah. Aus Sicht der Feuerwehrunfallkasse könnten grundsätzlich beide Bauten realisiert werden, wenn die baulichen Mindestvoraussetzungen erfüllt werden.

Die Kosten würden ersten Schätzungen zufolge bei beiden Varianten in etwa gleich sein. Während der Ausschusssitzung war die Sprache von rund 1,4 Millionen Euro Gesamtkosten. Bereits im Vorfeld hatten sich die Jeddinger Brandschützer für eine ebenerdige Bauweise wegen der kürzeren und einfacheren Wege ausgesprochen. Auch aus dem Grunde, weil genügend Platz für eine Erdgeschossbauweise auf dem 6 300 Quadratmeter großen Grundstück an der Kreisstraße nach Wittorf vorhanden ist. „Wir müssen bei den Planungen auch an unsere Altersabteilung denken, die zu bestimmten Veranstaltungen eingeladen wird. Den älteren Feuerwehrleuten würde eine Teilnahme ohne Treppe sicherlich leichter fallen“, betonte Stadtbrandmeister Heiko Hermonies.

In den Reihen der Jeddinger Feuerwehrleute wurden bereits erste Zeichnungen des neuen Hauses gefertigt, das im Frühling 2019 gebaut werden soll. Demnach gibt es eine große Fahrzeughalle für drei Feuerwehrautos. Die fahren durch vier Meter hohe Rolltore und warten auf einem Betonboden auf ihren Einsatz. Dieser Schwarzbereich wird ergänzt durch einen Technikraum und einer Werkstatt. Gleich daneben befinden sich die Umkleidetrakte. Dort haben bis zu 60 Männer und 20 Frauen Platz für sich und ihre Kleidung. Natürlich sind auch die entsprechenden Sanitäranlagen eingeplant. In Richtung Süden endet das Gebäude mit einem Schulungsraum für rund 40 Personen, einer Teeküche, einem Behinderten-WC und einem Multifunktionsraum, in dem der Ortsbrandmeister einen Arbeitsplatz hat. Draußen gibt es 27 Parkplätze für die Feuerwehrangehörigen.

Die Verwaltung will bei dieser Vorabplanung aber auf Nummer sicher gehen und vor der Antragstellung einer notwendigen Baugenehmigung die Feuerwehrunfallkasse um eine Einschätzung bitten, um nachträgliche Änderungen zu vermeiden.

Für Ausschussmitglied Henning Vollmer (CDU), gleichzeitig auch Jeddingens Ortsbürgermeister, müsse das „neue Gebäude ins Dorfbild passen“ und darum favorisiere er ein ebenerdiges Haus mit Satteldach statt einem Obergeschoss mit Pultdach.

Bürgermeister Ralf Goebel erinnerte daran, dass die Maßnahme ein weiterer Baustein für die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans sei: „Darum wird bei diesen Planungen das Zusammenwachsen der beiden Wehren Jeddingen und Nindorf berücksichtigt.“