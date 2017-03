Feuerwehren vor großer Umstrukturierung

Visselhövede - Von Jens Wieters. Wenn es irgendwo brennt, kommt die Feuerwehr – und zwar schnell und mit vielen Leuten. So einfach sollte es eigentlich sein, ist es aber in Visselhövede nicht immer.

Zwar sind die Brandschützer ruckzuck vor Ort, aber wenn es um die Rettung von Menschenleben geht, nur in 24,2 Prozent der Fälle in ausreichender Mannstärke. Außerdem haben die Autos der Ortswehren zu wenig Wasser an Bord, wenn es zum Beispiel mal zu einem größeren Brand im Gewerbegebiet kommt. Diese Zahlen und Fakten werden seit Monaten von Politikern und Feuerwehrleuten im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans diskutiert, der am Dienstagabend im Ausschuss vorgestellt wurde. Im Ergebnis wird es einige Umstrukturierungen geben, die sehr teuer werden.

Steffen Luther von der Firma Orgakom war seinerzeit mit der Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans beauftragt worden und hat die Stärken und Schwächen der neun Ortsfeuerwehren genauestens analysiert und diese Daten den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben gegenübergestellt.

„Bei Bränden mit Personen in Gefahr müssen die Wehren mit neun Mann innerhalb von acht Minuten und mit 16 Leuten innerhalb von 13 Minuten vor Ort sein. Das gelang bei den Einsätzen zwischen 2012 und 2015 nur in 24,2 Prozent der Fälle“, stellte Luther klar. „Sie haben einfach zu wenig Manpower, wenn es brennt.“

Hilfe der Nachbarn dauert zu lang

Die Schwerpunkte der Feuer seien klar im Stadtgebiet Visselhövede, in Hiddingen, Jeddingen und Wittorf. „Auf Hilfe von den Nachbarn aus Walsrode oder Rotenburg brauchen sie nicht zu hoffen, die Anfahrtswege wären viel zu lang. Also sind sie selbst verpflichtet“, so Luther. Während zum Beispiel die Visselhöveder Wehr zwar relativ jung sei, habe sie aber zu wenig Leute, besser sehe es in Wittorf und Hiddingen aus.

„In Nindorf und Buchholz haben wir zum Beispiel aber nur drei und sechs ausgebildete Feuerwehrleute gesichert am Tag vor Ort, wenn es im Dorf brennt“, erläuterte der Chef der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven. Hinzu komme das oft hohe Durchschnittsalter: „Damit haben wir landesweit zu kämpfen.“

Ein weiteres Problem sei nach Meinung des Fachmanns die Überalterung der Fahrzeuge. „Dort haben wir einen Investitionsstau festgestellt. Außerdem gibt es Engpässe bei den wasserführenden Fahrzeugen, wenn es zu einem großen Störfall im Gewerbegebiet kommt.“

Luthers Firma hat aber auch gleich ein ganzes Paket von Maßnahmen geschnürt, um den Defiziten entsprechend zu begegnen. Nach der Umstrukturierung soll Visselhövede als Schwerpunktfeuerwehr gelten und Jeddingen/Nindorf sowie Hiddingen/Schwitschen als sogenannte Stützpunktfeuerwehren arbeiten. Die anderen vier Ortswehren übernehmen die Grundsicherung.

„Zwar sollen die Feuerwehren alle erhalten bleiben, aber gerade die Hiddinger und Schwitscher sowie die Jeddinger und Nindorfer müssen über kurz oder lang miteinander verschmelzen und schon jetzt mehrmals im Jahr miteinander üben“, forderte Luther, der betonte, dass auch umfangreiche Veränderungen an den Gebäuden nötig seien. „Denn was nützt es, ein neues Auto zu kaufen, wenn es nicht in die Halle passt?“

Rund 2,9 Millionen Euro Kosten für die Stadt

Um alle diese Maßnahmen zu erfüllen, die teilweise gesetzlich vorgeschrieben sind, hat die Verwaltung einen Stufenplan erarbeitet, der vom Ausschuss ebenso befürwortet wurde wie weitestgehend die Empfehlungen Luthers. Der Plan sieht zum Beispiel den Neubau eines Hauses in Jeddingen an der Straße nach Wittorf vor, mit dem noch in diesem Jahr begonnen werden sollte.

Auch in Buchholz und Kettenburg sollen Fahrzeughallen entstehen, während aber auch an den anderen Standorten bis 2023 bauliche Maßnahmen erfolgen müssen. Dafür hat Bürgermeister Ralf Goebel „mit einem dicken Daumen“ knapp zwei Millionen Euro kalkuliert.

Weiterhin wird der Fuhrpark bis 2028 entsprechend der Vorgaben aufgerüstet. Auch dafür sind noch mal 1,5 Millionen fällig. Abzüglich der Zuschüsse des Landkreises für Gebäude und Fahrzeuge bleiben immer noch 2,9 Millionen bei der Stadt hängen.

Stadtbrandmeister Heiko Hermonies betonte, dass jedem Politiker klar sein müsse, dass die „Autos im Laufe der Jahre teurer werden“ und man trotz des Bedarfsplans flexibel reagieren müsse, falls zwischendurch mal eines der alten Fahrzeuge ausfällt. Heiner Gerken (Grüne) merkte an, dass sehr „viel Geld auf Räder gestellt werde“, nur um im schlimmsten Fall bei einem Feuer bei Hoyer vorbereitet zu sein. „Aber das sind die Vorgaben, die sie zum Löschen erfüllen müssen. Sie können ja auch keine Suppe mit der Gabel essen“, erwiderte Steffen Luther.

Der Bedarfsplan wird jetzt in den Fraktionen beraten und soll während der Ratssitzung im Juni verabschiedet werden. „Wichtig ist, dass wir alle Feuerwehren mitnehmen wollen und nicht einzelne langsam sterben lassen“, gab Ausschussvorsitzender Tam Ofori-Thomas (SPD) den vielen anwesenden Feuerwehrleuten am Ende der Sitzung mit auf den Weg.