Visselhöveder Feuerwehren: Silvia Hille macht Schluss

Von: Jens Wieters

Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann dankt Silvia Hille. © Wieters

Nach 28 Jahren als Jugendwartin der Ortswehr Visselhövede und Stadtjugendfeuerwehrwartin gibt Silvia Hille diese Posten nun ab.

Visselhövede – „Jetzt, da mein Enkelkind in die Kinderfeuerwehr eingetreten ist, ist es an der Zeit, dass sich die Oma zurückzieht“, sagt Silvia Hille schmunzelnd. Aber dabei schwingt auch ein bisschen Wehmut mit. Denn die Visselhövederin war 28 Jahre lang Stadtjugendfeuerwehrwartin. Jetzt gibt sie ihren Posten komplett ab, der im Januar neu besetzt wird.

Silvia Hille war 1992 eine der ersten Frauen in der Feuerwehr. „In Jeddingen gab es zwar schon eine weibliche Einsatzkraft, aber in Visselhövede noch nicht. So sind wir im November zu viert eingetreten“, erinnert sich Hille, die jetzt vom Bürgermeister André Lüdemann für „ihr jahrzehntelanges Engagement“ ein großes Dankeschön bekam. Und damals habe es bei den Kameraden gleich die klare Ansage gegeben, dass „wir nicht nur zum Kaffeekochen zur Feuerwehr gegangen sind“.

„Klar hat es am Anfang ein wenig Skepsis gegeben, als wir vier Frauen im Feuerwehrhaus an der Burgstraße aufgetaucht sind, aber das hatte sich schnell erledigt, weil wir bei den Einsätzen gezeigt haben, was wir drauf haben“, erzählt Hille von den Anfangsjahren der Emanzipation auch in den Feuerwehren auf den Dörfern.

Aber die Liebe zum Feuerwehrwesen liegt bei ihr in der Familie. „Mein Mann war bei der Feuerwehr, mein Schwiegervater auch und ich dazu. So gab es manche Einsätze, dass wir drei zusammen los mussten, während meine Schwiegermutter die Kinder bei uns Zuhause gehütet hat“. Mittlerweile sind die längst erwachsen und Hilles Tochter Tanja Heins leitet die Jugendfeuerwehr in Visselhövede.

Mehr als 80 Prozent der jungen Feuerwehrleute ausgebildet

Schon zwei Jahre nach dem Eintritt in die Ortswehr hat Silvia Hille die Jugendfeuerwehr dort aufgebaut. Unzähligen Jugendlichen hat sie das Feuerwehr-ABC beigebracht und auch die Werte vermittelt, für die die Feuerwehren stehen: Kameradschaft, Teamgeist und Disziplin. „Denn es ist bei Einsätzen unabdingbar, dass sich der eine Kamerad auf den anderen absolut verlassen kann“, sagt Hille, die natürlich weiterhin das Geschehen bei den Brandschützern verfolgt, wenn auch nicht mehr in der ersten Reihe.

Während der Feuerwehrausschusssitzung hatte Vorsitzender Jan Husmann (CDU) nur lobende Worte für Silvia Hille übrig: „Es ist nicht nur einfach ein Danke, sondern deine Arbeit kann man gar nicht hoch genug bewerten. Die Feuerwehren würden ohne dich heute nicht so dastehen, wie es aktuell der Fall ist. Mehr als 80 Prozent der jungen Feuerwehrleute hast du ausgebildet und begleitet, teilweise in der Doppelfunktion als Jugendwartin und Stadtjugendwartin.“