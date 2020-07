Feuerwehr lüftet Kirche

Besonderer Konfirmationsdienst

+ © Kurz Konfirmation zu Corona-Zeiten: Die Feuerwehr sorgt für frische Luft in der Kirche. © Kurz

Visselhövede – Nachdem Visselhövedes Pastor Florian Hemme bei einem virtuellen Gruppendienst der Ortsfeuerwehr Frage und Antwort stehen durfte, unterstützten nun die Brandschützer am Samstag und Sonntag während der Konfirmationen die Kirchengemeinde. So sorgten die Helfer bei jeder der insgesamt zehn Konfirmationen dafür, dass die Kirche nach den Corona-Regeln quergelüftet wurde. „Dies wurde durch einen Elektrolüfter und zwei Feuerwehrkameraden umgesetzt“, so Feuerwehrsprecher Sebastian Kurz.